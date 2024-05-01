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СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрея Коваленко.

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбе сообщает Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия происходят утром 1 мая в Запорожье.

Подробности в СБУ обещают позже.

Также смотрите: Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

митрополит,лука,обшук

Как сообщает движение ЧЕСТНО, митрополит Лука распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал агрессию РФ против Украины.

В 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

Смотрите: Собирала материалы для сюжетов токшоу Скабеевой и Соловьева: СБУ задержала вражескую приспешницу в Харькове. ФОТО

В 2022 году он заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве.

Автор: 

Запорожье (2651) обыск (1896) СБУ (19890) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+6
Це на фоні вчорашнього Мерседеса?
Навіть, не смішно.
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01.05.2024 12:27
+5
Це про гейпаради заявляє той, хто все життя користується жопками мальчіков з церковного хору.
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01.05.2024 12:44
+3
Це таке собі Діскавері від української влади - піймати, поцілувати і відпустити в рідну стихію.
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01.05.2024 12:43
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А від бєсавского смартАХВона ************* не відмовляється...
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01.05.2024 12:16 Ответить
Потім відпускають....
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01.05.2024 12:18 Ответить
Це на фоні вчорашнього Мерседеса?
Навіть, не смішно.
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01.05.2024 12:27 Ответить
Це таке собі Діскавері від української влади - піймати, поцілувати і відпустити в рідну стихію.
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01.05.2024 12:43 Ответить
У Києво-Печерській лаврі хіротонізували ще одного єпископа УПЦ МП.
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01.05.2024 12:43 Ответить
Це про гейпаради заявляє той, хто все життя користується жопками мальчіков з церковного хору.
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01.05.2024 12:44 Ответить
Ой та не смішіть вже цими підозрами...
Проти МП ви нездатні нічого вдіяти!
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01.05.2024 13:10 Ответить
Ну наконец-то, а то столько лет его поймать не могли. Скрывался хорошо наверно.
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01.05.2024 13:36 Ответить
Кстати, еще много таких скрываются: Бойко, Труханов, Вилкул, Кивалов..., но прячутся гады хорошо, хрен найдешь.
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01.05.2024 13:40 Ответить
 
 