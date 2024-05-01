СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО
Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрея Коваленко.
Об этом со ссылкой на источники в спецслужбе сообщает Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Следственные действия происходят утром 1 мая в Запорожье.
Подробности в СБУ обещают позже.
Как сообщает движение ЧЕСТНО, митрополит Лука распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал агрессию РФ против Украины.
В 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.
В 2022 году он заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве.
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+6 Oleksii Magas
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Проти МП ви нездатні нічого вдіяти!