СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру - Андрея Коваленко.

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбе сообщает Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия происходят утром 1 мая в Запорожье.

Подробности в СБУ обещают позже.

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Как сообщает движение ЧЕСТНО, митрополит Лука распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал агрессию РФ против Украины.

В 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

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В 2022 году он заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве.