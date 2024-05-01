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СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки, - ЗМІ. ФОТО

Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру - Андрія Коваленко.

Про це з посиланням на джерела у спецслужбі повідомляє Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії відбуваються зранку 1 травня в Запоріжжі.

Подробиці в СБУ обіцяють згодом.

Дивіться: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва, основні локації - Софійська і Михайлівська площі. ФОТОрепортаж

митрополит,лука,обшук

Як повідомляє рух ЧЕСНО, митрополит Лука поширював проросійську пропаганду та виправдовував агресію РФ проти України.

У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

Також дивіться: Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО

У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.

Автор: 

Запоріжжя (2265) обшук (1971) СБУ (12809) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+6
Це на фоні вчорашнього Мерседеса?
Навіть, не смішно.
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01.05.2024 12:27
+5
Це про гейпаради заявляє той, хто все життя користується жопками мальчіков з церковного хору.
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01.05.2024 12:44
+3
Це таке собі Діскавері від української влади - піймати, поцілувати і відпустити в рідну стихію.
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01.05.2024 12:43
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А від бєсавского смартАХВона ************* не відмовляється...
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01.05.2024 12:16 Відповісти
Потім відпускають....
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01.05.2024 12:18 Відповісти
Це на фоні вчорашнього Мерседеса?
Навіть, не смішно.
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01.05.2024 12:27 Відповісти
Це таке собі Діскавері від української влади - піймати, поцілувати і відпустити в рідну стихію.
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01.05.2024 12:43 Відповісти
У Києво-Печерській лаврі хіротонізували ще одного єпископа УПЦ МП.
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01.05.2024 12:43 Відповісти
Це про гейпаради заявляє той, хто все життя користується жопками мальчіков з церковного хору.
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01.05.2024 12:44 Відповісти
Ой та не смішіть вже цими підозрами...
Проти МП ви нездатні нічого вдіяти!
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01.05.2024 13:10 Відповісти
Ну наконец-то, а то столько лет его поймать не могли. Скрывался хорошо наверно.
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01.05.2024 13:36 Відповісти
Кстати, еще много таких скрываются: Бойко, Труханов, Вилкул, Кивалов..., но прячутся гады хорошо, хрен найдешь.
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01.05.2024 13:40 Відповісти
 
 