СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки, - ЗМІ. ФОТО

Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру - Андрія Коваленко.

Про це з посиланням на джерела у спецслужбі повідомляє Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії відбуваються зранку 1 травня в Запоріжжі.

Подробиці в СБУ обіцяють згодом.

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Як повідомляє рух ЧЕСНО, митрополит Лука поширював проросійську пропаганду та виправдовував агресію РФ проти України.

У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

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У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.