СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки, - ЗМІ. ФОТО
Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру - Андрія Коваленко.
Про це з посиланням на джерела у спецслужбі повідомляє Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі дії відбуваються зранку 1 травня в Запоріжжі.
Подробиці в СБУ обіцяють згодом.
Як повідомляє рух ЧЕСНО, митрополит Лука поширював проросійську пропаганду та виправдовував агресію РФ проти України.
У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.
У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.
Топ коментарі
+6 Oleksii Magas
показати весь коментар01.05.2024 12:27
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар01.05.2024 12:44
+3 Амандрапапупа
показати весь коментар01.05.2024 12:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть, не смішно.
Проти МП ви нездатні нічого вдіяти!