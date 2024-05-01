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Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Вона готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

СБУ затримала російську колаборантку у Харкові

Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

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Сюжети для кремлівських ЗМІ

Зазначається, що надалі її повідомлення "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких токшоу Скабєєвої та Соловйова.

За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

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Підозра ворожій поплічниці

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

СБУ затримала російську колаборантку у Харкові

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

пропаганда (2801) СБУ (12809) Харків (5591) Соловйов Володимир (140) колабораціонізм (1158) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+5
Може шось з головою?
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01.05.2024 10:19
+5
За шмат гнилої ковбаси, і Родину продала, і Сусідів, для обстрілів убивцям з московії!!
З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
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01.05.2024 10:41
+4
Зватніння мозку
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01.05.2024 10:23
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Може шось з головою?
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01.05.2024 10:19 Відповісти
Зватніння мозку
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01.05.2024 10:23 Відповісти
12 РОКІВ ??????? у кацапіі українцю дали 25 !!!!! років за підпал жд. шафи !! ДЕ цей, дятел, міністр юстиції малюска ? де караючи закони в війсковий стан ??? ЛЕДАР бздюшний !!!!
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01.05.2024 12:50 Відповісти
Може й з головою, але з ДНК точно!
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01.05.2024 10:51 Відповісти
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01.05.2024 10:30 Відповісти
За шмат гнилої ковбаси, і Родину продала, і Сусідів, для обстрілів убивцям з московії!!
З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
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01.05.2024 10:41 Відповісти
заблюрили личко, щоб часом в подальшому не ускладнити їй життя. балбеси!
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01.05.2024 11:00 Відповісти
Скільки цієї колоборанської паскуди розвелось ,тільки фізичне знищення цієї прорашиської погані очистить Україну і другим буде наука ,Все це відбуваєтся від усунення держави від національно патріотичного виховання під час війни як в навчальних закладах (здавалось зі зміною мін . освіти щось змінится на краще ,на жаль все по старому) і провальна інформаційна політика яка мала б героїзувати наших героїв натомість лише возвеличування президента.
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01.05.2024 11:03 Відповісти
Потрібно назвати її призвіще,потрібно показати обличчя,потрібно назвати батьків,які отаке виховали і дітей,які скоріш за все такі самі.Кого ми жаліємо,коли то все приховуєм?Як пояснити хлопцям на передовій отаку от ліберальність?
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01.05.2024 11:12 Відповісти
Дурепа, краще б борщі готувала
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01.05.2024 11:39 Відповісти
Нах эти борщи. Для этого есть специально обученные люди.
Она Скабеевой и Соловьеву темники писала.
На одной ступеньке с Шафиром стоит. А вы борщи.
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01.05.2024 13:36 Відповісти
Именно! Приготовила и сама наелась! А вот таким дерьмом заниматься... Лучше дерьмо для себя, чем в общий, весьма нечистый, котёл...
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02.05.2024 00:07 Відповісти
Тепер повинна робити репортажі з зони...поки буде жити. Я завжди сподіваюсь, що на зоні знайдеться хтось, що матиме особисті питання до цієї швалі.
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01.05.2024 11:50 Відповісти
 
 