Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Вона готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

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Сюжети для кремлівських ЗМІ

Зазначається, що надалі її повідомлення "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких токшоу Скабєєвої та Соловйова.

За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

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Підозра ворожій поплічниці

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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