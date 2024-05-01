Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Вона готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.
Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.
Сюжети для кремлівських ЗМІ
Зазначається, що надалі її повідомлення "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких токшоу Скабєєвої та Соловйова.
За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.
Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.
Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.
Підозра ворожій поплічниці
Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
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З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
Она Скабеевой и Соловьеву темники писала.
На одной ступеньке с Шафиром стоит. А вы борщи.