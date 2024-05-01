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Собирала материалы для сюжетов токшоу Скабеевой и Соловьева: СБУ задержала вражескую приспешницу в Харькове. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове коллаборационистку, которая помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Она готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России, среди которых токшоу кремлевских пропагандистов Скабеевой и Соловьева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России. В частности относительно ракетно-бомбовых ударов РФ по критической инфраструктуре Харькова.

СБУ затримала російську колаборантку у Харкові

Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления", - говорится в сообщении.

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Сюжеты для кремлевских СМИ

Отмечается, что в дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.

По данным следствия, коллаборационистка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", который координировал свои действия с военной разведкой РФ.

Ранее фигурантка вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.

После получения сведений российский "военкор" передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами своей соратницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Телеграмм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Также смотрите: Пропагандист Соловьев ностальгирует по времени, когда не было войны между Россией и Украиной. ВИДЕО

Подозрение вражеской приспешнице

Во время обысков в квартире злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ затримала російську колаборантку у Харкові

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: Получил подозрение митрополит Святогорской лавры Арсений, во время службы "слив" расположения блокпостов Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

пропаганда (3675) СБУ (19890) Харьков (7475) Соловьев Владимир (139) коллаборационизм (870) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+5
Може шось з головою?
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01.05.2024 10:19
+5
За шмат гнилої ковбаси, і Родину продала, і Сусідів, для обстрілів убивцям з московії!!
З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
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01.05.2024 10:41
+4
Зватніння мозку
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01.05.2024 10:23
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Може шось з головою?
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01.05.2024 10:19 Ответить
Зватніння мозку
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01.05.2024 10:23 Ответить
12 РОКІВ ??????? у кацапіі українцю дали 25 !!!!! років за підпал жд. шафи !! ДЕ цей, дятел, міністр юстиції малюска ? де караючи закони в війсковий стан ??? ЛЕДАР бздюшний !!!!
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01.05.2024 12:50 Ответить
Може й з головою, але з ДНК точно!
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01.05.2024 10:51 Ответить
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01.05.2024 10:30 Ответить
За шмат гнилої ковбаси, і Родину продала, і Сусідів, для обстрілів убивцям з московії!!
З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
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01.05.2024 10:41 Ответить
заблюрили личко, щоб часом в подальшому не ускладнити їй життя. балбеси!
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01.05.2024 11:00 Ответить
Скільки цієї колоборанської паскуди розвелось ,тільки фізичне знищення цієї прорашиської погані очистить Україну і другим буде наука ,Все це відбуваєтся від усунення держави від національно патріотичного виховання під час війни як в навчальних закладах (здавалось зі зміною мін . освіти щось змінится на краще ,на жаль все по старому) і провальна інформаційна політика яка мала б героїзувати наших героїв натомість лише возвеличування президента.
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01.05.2024 11:03 Ответить
Потрібно назвати її призвіще,потрібно показати обличчя,потрібно назвати батьків,які отаке виховали і дітей,які скоріш за все такі самі.Кого ми жаліємо,коли то все приховуєм?Як пояснити хлопцям на передовій отаку от ліберальність?
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01.05.2024 11:12 Ответить
Дурепа, краще б борщі готувала
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01.05.2024 11:39 Ответить
Нах эти борщи. Для этого есть специально обученные люди.
Она Скабеевой и Соловьеву темники писала.
На одной ступеньке с Шафиром стоит. А вы борщи.
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01.05.2024 13:36 Ответить
Именно! Приготовила и сама наелась! А вот таким дерьмом заниматься... Лучше дерьмо для себя, чем в общий, весьма нечистый, котёл...
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02.05.2024 00:07 Ответить
Тепер повинна робити репортажі з зони...поки буде жити. Я завжди сподіваюсь, що на зоні знайдеться хтось, що матиме особисті питання до цієї швалі.
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01.05.2024 11:50 Ответить
 
 