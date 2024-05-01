Собирала материалы для сюжетов токшоу Скабеевой и Соловьева: СБУ задержала вражескую приспешницу в Харькове. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове коллаборационистку, которая помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Она готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России, среди которых токшоу кремлевских пропагандистов Скабеевой и Соловьева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России. В частности относительно ракетно-бомбовых ударов РФ по критической инфраструктуре Харькова.
Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления", - говорится в сообщении.
Сюжеты для кремлевских СМИ
Отмечается, что в дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.
По данным следствия, коллаборационистка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", который координировал свои действия с военной разведкой РФ.
Ранее фигурантка вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.
После получения сведений российский "военкор" передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами своей соратницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Телеграмм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.
Подозрение вражеской приспешнице
Во время обысков в квартире злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З неї толку уже не буде! Ложку несла, не до вуха, усе розуміла, КОМУ і для КОГО ЗРАДЖУВАЛА Українців!
Суддівські портнова-лукаш, випишуть їй статтю за *********, як і беркутні, яка катувала Українців на МАЙДАНІ і по Україні!!
Зеленський і приблуди95….
Залишилося їм, 20 діб!!
Она Скабеевой и Соловьеву темники писала.
На одной ступеньке с Шафиром стоит. А вы борщи.