Собирала материалы для сюжетов токшоу Скабеевой и Соловьева: СБУ задержала вражескую приспешницу в Харькове. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове коллаборационистку, которая помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Она готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России, среди которых токшоу кремлевских пропагандистов Скабеевой и Соловьева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России. В частности относительно ракетно-бомбовых ударов РФ по критической инфраструктуре Харькова.

Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления", - говорится в сообщении.

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Сюжеты для кремлевских СМИ

Отмечается, что в дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.

По данным следствия, коллаборационистка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", который координировал свои действия с военной разведкой РФ.

Ранее фигурантка вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.

После получения сведений российский "военкор" передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами своей соратницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Телеграмм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

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Подозрение вражеской приспешнице

Во время обысков в квартире злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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