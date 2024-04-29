До 15 лет тюрьмы грозит пяти предателям, которые сотрудничают с оккупантами на ВОТ Запорожья
Пятерым украинцам, которые сотрудничают с врагом на территории оккупированной Запорожской области, сообщено о подозрении по делу о коллаборационизме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренних расследований.
Правоохранители идентифицировали еще пять человек, которые на оккупированной территории Запорожской области работают в нелегитимном министерстве внутренних дел РФ. Они способствуют незаконной деятельности оккупантов на захваченных территориях и выполняют незаконные приказы московских спецслужб.
Так, начальником федерального учреждения "центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД РФ по Запорожской области" стал 47-летний мужчина. Он приехал на "заработки" из оккупированного Крыма. Его подчиненной стала 45-летняя мелитопольская коллаборантка, которая занимает должность главного бухгалтера.
Еще двое местных женщин устроились в бухгалтерию "центра финансового объединения" и отвечают за начисление заработной платы местным работникам псевдооргана.
46-летний мужчина из Мелитополя согласился на предложение оккупантов и устроился следователем в главное следственное управление запорожского правоохранительного министерства. Теперь "шьет" дела против патриотов Украины, которые не смогли выбраться из оккупации и помогает местным захватчикам насаждать кремлевские нарративы среди местного населения.
Чтобы продемонстрировать свою верность врагу, перебежчики получили российское гражданство, демонстративно отказавшись от украинского паспорта.
Сейчас установленным коллаборантам заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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