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Новости
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До 15 лет тюрьмы грозит пяти предателям, которые сотрудничают с оккупантами на ВОТ Запорожья

Колаборанти на Запоріжжі

Пятерым украинцам, которые сотрудничают с врагом на территории оккупированной Запорожской области, сообщено о подозрении по делу о коллаборационизме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренних расследований.

Правоохранители идентифицировали еще пять человек, которые на оккупированной территории Запорожской области работают в нелегитимном министерстве внутренних дел РФ. Они способствуют незаконной деятельности оккупантов на захваченных территориях и выполняют незаконные приказы московских спецслужб.

Так, начальником федерального учреждения "центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД РФ по Запорожской области" стал 47-летний мужчина. Он приехал на "заработки" из оккупированного Крыма. Его подчиненной стала 45-летняя мелитопольская коллаборантка, которая занимает должность главного бухгалтера.

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Еще двое местных женщин устроились в бухгалтерию "центра финансового объединения" и отвечают за начисление заработной платы местным работникам псевдооргана.

46-летний мужчина из Мелитополя согласился на предложение оккупантов и устроился следователем в главное следственное управление запорожского правоохранительного министерства. Теперь "шьет" дела против патриотов Украины, которые не смогли выбраться из оккупации и помогает местным захватчикам насаждать кремлевские нарративы среди местного населения.

Чтобы продемонстрировать свою верность врагу, перебежчики получили российское гражданство, демонстративно отказавшись от украинского паспорта.

Сейчас установленным коллаборантам заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: 

Запорожская область (3046) коллаборационизм (869)


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навіщо морди милити - країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя
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29.04.2024 16:59 Ответить
Мін'юст оновив для Ради Європи перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні
Постійне представництво України при Раді Європи подало до Генерального секретаріату від імені уряду підготовлену Мін'юстом України оновлену інформацію щодо заходів відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також від Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Повідомлення надане відповідно до статті 15 Конвенції про права людини у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, підготовлену Міністерством юстиції України.

У повідомленні зазначається, що надана інформація, зареєстрована 28 квітня, є «частковим відкликанням відступу, що міститься у вербальній ноті Постійного представництва України № 31011/32-119-46585 від 4 квітня 2024 року, зареєстрованій у Генеральному секретаріаті 5 квітня 2024 року».
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29.04.2024 17:08 Ответить
До 15 років на всіх чи кожному? Очно чи заочно?
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29.04.2024 17:11 Ответить
Скажіть будь-ласка, то мені треба їх годувати та одівати 15 років? А може просто пристрілити, щоб інші боялись.
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29.04.2024 22:32 Ответить
 
 