До 15 років ув’язнення загрожує п’ятьом зрадникам, які співпрацюють з окупантами на ТОТ Запоріжжя
П’ятьом українцям, які співпрацюють з ворогом на території окупованої Запорізької області, повідомлено про підозру у справі про колабораціонізм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішніх розслідувань.
Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох осіб, які на окупованій території Запорізької області працюють у нелегітимному міністерстві внутрішніх справ РФ. Вони сприяють незаконній діяльності окупантів на захоплених територіях та виконують незаконні накази московських спецслужб.
Так, начальником федеральної установи "центр хазяйствєнного і сервісного обеспєчєнія главного управлєнія мвд рф по Запорожской області" став 47-річний чоловік. Він приїхав на "заробітки" з окупованого Криму. Його підлеглою стала 45-річна мелітопольська колаборантка, яка обіймає посаду головного бухгалтера.
Ще двоє місцевих жінок влаштувалися в бухгалтерію "центра фінансового обєспєчєнія" та відповідають за нарахування заробітної плати місцевим працівникам псевдооргану.
46-річний чоловік з Мелітополя погодився на пропозицію окупантів та влаштувався слідчим до головного слідчого управління запорізького правоохоронного міністерства. Тепер "шиє" справи проти патріотів України, які не змогли вибратись з окупації та допомагає місцевим загарбникам насаджувати кремлівські наративи серед місцевого населення.
Щоб продемонструвати свою вірність ворогу, перебіжники отримали російське громадянство, демонстративно відмовившись від українського паспорта.
Наразі встановленим колаборантам заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15 років тюрми.
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