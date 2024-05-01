УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12219 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 637 17

СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва, основні локації - Софійська і Михайлівська площі. ФОТОрепортаж

Зранку 1 травня 2024 року Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва.

Про це повідоміляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Де відбуваються контррозвідувальні заходи СБУ?

Як зазначається, серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

У СБУ запевняють, що основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

"Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Затримано двох проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка та Буданова, - СБУ. ФОТОрепортаж

безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ

За даними СБУ, під час безпекових заходів силовики:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Також читайте: Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала агентку РФ у Слов’янську. ФОТО

Обмеження під час безпекових заходів

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ також закликає громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Які документи можуть вимагати представники СБУ?

Як зазначається, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - резюмують у СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ та інші Сили оборони відпрацювали злагодженість дій у випадку прориву ворожих ДРГ на Рівненщині.

Автор: 

безпека (933) Київ (19461) перевірка (1231) СБУ (12809) диверсія (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Паша ще знадобиться під час виборів....На крайній випадок, його можна ще раз арештувати з гучними заявами і обіцянками, щоб відволікти людей від чергового зашквара...
показати весь коментар
01.05.2024 08:33
+8
Имитация бурной деятельности.
показати весь коментар
01.05.2024 08:51
+5
Паша відкашляв подаяніє
показати весь коментар
01.05.2024 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви б ще таблички вздовж периметру почепили.
показати весь коментар
01.05.2024 08:26 Відповісти
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите

там, где идёт строительство или подвешен груз
показати весь коментар
01.05.2024 08:37 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 08:26 Відповісти
Паша відкашляв подаяніє
показати весь коментар
01.05.2024 08:27 Відповісти
Паша ще знадобиться під час виборів....На крайній випадок, його можна ще раз арештувати з гучними заявами і обіцянками, щоб відволікти людей від чергового зашквара...
показати весь коментар
01.05.2024 08:33 Відповісти
Ох, це мені щось інше нагадує...
показати весь коментар
01.05.2024 08:32 Відповісти
зачищають, тепер точно ж оп-ники приїдуть туди "на шашлики"! потцсани ж давно обіцяли і ось нарешті їхні "майські"
показати весь коментар
01.05.2024 08:36 Відповісти
Имитация бурной деятельности.
показати весь коментар
01.05.2024 08:51 Відповісти
а що зараз про це обовязково потрібно попереджати?? А ну так щоб усе було законно та констуційно....клоуни зелені
показати весь коментар
01.05.2024 08:57 Відповісти
Мафіозно-фсбшна кодла віднускає пашу-мерседеса перед пасхой.А карманне ФСБУ чьомусь збирається проводити контр.заходи біля Софієвського собору ПЦУ.А не біля лаври.У кого ще є сумніви кому віддав владу деградований нарід.
показати весь коментар
01.05.2024 09:02 Відповісти
Козляри зелені! Народ залякують. Готуються до 20 травня.
А на Банковій, в ОПІ не хочете провести такі заходи?!
показати весь коментар
01.05.2024 09:12 Відповісти
Там ще деякі кавові кіоски без касових апаратів працюють. Можна по них пройтись...
показати весь коментар
01.05.2024 09:14 Відповісти
Ого, вони ще й Конституцію згадали! Оту ''конституцію'' яку хрінпіду почав порушувати з першого дня свого царування.
показати весь коментар
01.05.2024 09:15 Відповісти
Выйти что-ли, млять, с красным знаменем?
показати весь коментар
01.05.2024 09:15 Відповісти
..а чи не краще повідомляти про "облаву" після самої вже облави?
- хоча какая вже разніца, коли шнирліц дермак богує на Банковій? - агенти кремля у безпеці під таким "дахом"
показати весь коментар
01.05.2024 10:01 Відповісти
Який сенс перевіряти документи?? Сподіваються, що у путиінських шпигунів будуть при собі - кацапський пачпорт, ксіва фсб, та портрет путіна??
показати весь коментар
01.05.2024 10:03 Відповісти
в оп'і хай добре пошукають, гадаю, щось знайдуть, якщо добре шукатимуть...
показати весь коментар
01.05.2024 11:13 Відповісти
 
 