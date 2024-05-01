СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва, основні локації - Софійська і Михайлівська площі. ФОТОрепортаж

Зранку 1 травня 2024 року Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва.

Про це повідоміляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Де відбуваються контррозвідувальні заходи СБУ?

Як зазначається, серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

У СБУ запевняють, що основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

"Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

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Обмеження під час безпекових заходів

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ також закликає громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Які документи можуть вимагати представники СБУ?

Як зазначається, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - резюмують у СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ та інші Сили оборони відпрацювали злагодженість дій у випадку прориву ворожих ДРГ на Рівненщині.