СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, основные места - Софийская и Михайловская площади. ФОТОрепортаж

Утром 1 мая 2024 года Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (для безопасности) мероприятия на территории Шевченковского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Где проходят контрразведывательные мероприятия СБУ?

Как отмечается, среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

В СБУ уверяют, что основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

"Отработка проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности силовики:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.

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Ограничения во время мероприятий по безопасности

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ также призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Какие документы могут требовать представители СБУ?

Как отмечается, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - резюмируют в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ и другие Силы обороны отработали слаженность действий в случае прорыва вражеских ДРГ на Ривненщине.