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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, основные места - Софийская и Михайловская площади. ФОТОрепортаж

Утром 1 мая 2024 года Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (для безопасности) мероприятия на территории Шевченковского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Где проходят контрразведывательные мероприятия СБУ?

Как отмечается, среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

В СБУ уверяют, что основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

"Отработка проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы", - говорится в сообщении.

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безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ
безпекові заходи СБУ

По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности силовики:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.

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Ограничения во время мероприятий по безопасности

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ также призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Какие документы могут требовать представители СБУ?

Как отмечается, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - резюмируют в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ и другие Силы обороны отработали слаженность действий в случае прорыва вражеских ДРГ на Ривненщине.

Автор: 

безопасность (1105) Киев (25516) проверка (819) СБУ (19890) диверсия (297)


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Топ комментарии
+11
Паша ще знадобиться під час виборів....На крайній випадок, його можна ще раз арештувати з гучними заявами і обіцянками, щоб відволікти людей від чергового зашквара...
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01.05.2024 08:33
+8
Имитация бурной деятельности.
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01.05.2024 08:51
+5
Паша відкашляв подаяніє
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01.05.2024 08:27
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Правила форума Совет форумчан
Ви б ще таблички вздовж периметру почепили.
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01.05.2024 08:26 Ответить
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите

там, где идёт строительство или подвешен груз
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01.05.2024 08:37 Ответить
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01.05.2024 08:26 Ответить
Паша відкашляв подаяніє
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01.05.2024 08:27 Ответить
Паша ще знадобиться під час виборів....На крайній випадок, його можна ще раз арештувати з гучними заявами і обіцянками, щоб відволікти людей від чергового зашквара...
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01.05.2024 08:33 Ответить
Ох, це мені щось інше нагадує...
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01.05.2024 08:32 Ответить
зачищають, тепер точно ж оп-ники приїдуть туди "на шашлики"! потцсани ж давно обіцяли і ось нарешті їхні "майські"
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01.05.2024 08:36 Ответить
Имитация бурной деятельности.
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01.05.2024 08:51 Ответить
а що зараз про це обовязково потрібно попереджати?? А ну так щоб усе було законно та констуційно....клоуни зелені
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01.05.2024 08:57 Ответить
Мафіозно-фсбшна кодла віднускає пашу-мерседеса перед пасхой.А карманне ФСБУ чьомусь збирається проводити контр.заходи біля Софієвського собору ПЦУ.А не біля лаври.У кого ще є сумніви кому віддав владу деградований нарід.
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01.05.2024 09:02 Ответить
Козляри зелені! Народ залякують. Готуються до 20 травня.
А на Банковій, в ОПІ не хочете провести такі заходи?!
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01.05.2024 09:12 Ответить
Там ще деякі кавові кіоски без касових апаратів працюють. Можна по них пройтись...
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01.05.2024 09:14 Ответить
Ого, вони ще й Конституцію згадали! Оту ''конституцію'' яку хрінпіду почав порушувати з першого дня свого царування.
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01.05.2024 09:15 Ответить
Выйти что-ли, млять, с красным знаменем?
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01.05.2024 09:15 Ответить
..а чи не краще повідомляти про "облаву" після самої вже облави?
- хоча какая вже разніца, коли шнирліц дермак богує на Банковій? - агенти кремля у безпеці під таким "дахом"
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01.05.2024 10:01 Ответить
Який сенс перевіряти документи?? Сподіваються, що у путиінських шпигунів будуть при собі - кацапський пачпорт, ксіва фсб, та портрет путіна??
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01.05.2024 10:03 Ответить
в оп'і хай добре пошукають, гадаю, щось знайдуть, якщо добре шукатимуть...
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01.05.2024 11:13 Ответить
 
 