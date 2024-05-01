СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, основные места - Софийская и Михайловская площади. ФОТОрепортаж
Утром 1 мая 2024 года Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (для безопасности) мероприятия на территории Шевченковского района Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Где проходят контрразведывательные мероприятия СБУ?
Как отмечается, среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.
В СБУ уверяют, что основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.
"Отработка проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, во время мероприятий по безопасности силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.
Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.
Ограничения во время мероприятий по безопасности
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
СБУ также призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Какие документы могут требовать представители СБУ?
Как отмечается, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - резюмируют в СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ и другие Силы обороны отработали слаженность действий в случае прорыва вражеских ДРГ на Ривненщине.
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там, где идёт строительство или подвешен груз
А на Банковій, в ОПІ не хочете провести такі заходи?!
- хоча какая вже разніца, коли шнирліц дермак богує на Банковій? - агенти кремля у безпеці під таким "дахом"