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Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: СБУ задержала агентку РФ в Славянске. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ получить актуальную информацию о Силах обороны в Донецкой области. В Славянске задержана агентка военной разведки России, которая собирала разведданные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, прежде всего шпионка пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки.

Такие сведения нужны были оккупантам для планирования боевых наземных операций и подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

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"О таких планах агрессора Служба безопасности узнала еще на начальном этапе разведывательной активности российского агента. Это позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск. Также в ходе документирования фигурантки стало известно о ее кураторе из военной разведки РФ. Именно он определял задачи и платил за их выполнение своей соратнице", - говорится в сообщении.

На финальной стадии спецоперации вражескую агентку задержали в ее собственном доме. У задержанной изъяты мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с оккупантами.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

По данным следствия, предательницей оказалась 25-летняя местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Во время оккупации поселка Ямполь захватчики дистанционно завербовали женщину через ее знакомых в захваченном в то время населенном пункте.

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Долгое время она находилась в "спящем" режиме, но весной этого года агентку "активировали" для разведывательно-подрывной деятельности во фронтовом регионе.

Для выполнения вражеских задач она обходила местность, а также пыталась "втемную" выспрашивать нужную ей информацию у своих знакомых.

Во время обысков у задержанной также изъяты банковские карты, на которые она получала денежное "вознаграждение" от оккупантов.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Автор: 

СБУ (19890) шпионаж (1385) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+15
От гадина,кацапи розбили її регіон в щебінь,а вона йде їм допомагати робити це далі!!!!
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30.04.2024 10:16
+15
Скільки зрадників, жах.
Ось чому Україна повільно розвивалась, бо це лайно кацапське тягне на дно.
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30.04.2024 10:18
+11
В 91 му дали паспорти їм на шару , без жодних умов , а московит не міняється ця істота гірша сатани
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30.04.2024 10:22
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От гадина,кацапи розбили її регіон в щебінь,а вона йде їм допомагати робити це далі!!!!
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30.04.2024 10:16 Ответить
Ідейна! Кончена пОцієнтка..реально, таких треба на уранові копальні. ЯЗ відновлювати треба, а таких як вона утримувати пожиттєво - накладно.
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30.04.2024 10:26 Ответить
Скільки зрадників, жах.
Ось чому Україна повільно розвивалась, бо це лайно кацапське тягне на дно.
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30.04.2024 10:18 Ответить
В 91 му дали паспорти їм на шару , без жодних умов , а московит не міняється ця істота гірша сатани
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30.04.2024 10:22 Ответить
І головне, що нічого їй тут не буде, Володя Херпіду включить її до списку на обмін. Але там, на росії, вона наяву побачить "русский мир" і буде їсти його до кінця своїх днів.
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30.04.2024 10:21 Ответить
Не знаю чи правда, але Золкін казав що ще жодного колаборанта рашка не обміняла. Вони їм вже не потрібні.
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30.04.2024 10:29 Ответить
Я точно так вірю золкіну як абдристовичу. Цей казав, що війна протягнеться максимум місяц, а то і менше. Багато чого пропагандисти від Зелі говорять, а як потім з'ясовується, то абдристович втік до США і обізвав нас, українців ганебними словами. А він здається був радником Зеленського. А одна із рук президента- шифір втік до Німеччини і сказав, що любить "русский мир", їх культуру і ненавидить українське. А де мендель, яка також була голосом президента і пропагувала російську культуру? То можна їм вірити, чи золкін виступає від якогось незалежного телеканалу? Всі незалежні і опозиційцні телеканали закриті і все, що ми чуємо із різних джерел - то все філіали марафону.
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30.04.2024 10:40 Ответить
есесера не бачила, але в голові все одно насрано.
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30.04.2024 10:30 Ответить
на гіляку запроданку ...
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30.04.2024 10:50 Ответить
От читаєш про таких ...і розумієш ,шо люди які проголосували за 🤡 взяли страшені прокльони на свій рід ...і чомусь серед таких... системні зрадникі ...висновки такі ,хто за 🤡, виявилися ждунами ...
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30.04.2024 11:30 Ответить
А скільки таких гнид ще є. Якщо б хоч одну розтріляли на місці, бажання ходити винюхувати і продавати інформацію зразу б поменшало. Невже вони не бажають скоювати спробу втекти при затриманні? То може підказати.
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30.04.2024 12:41 Ответить
 
 