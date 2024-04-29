По 15 лет тюрьмы получили трое предателей, которые присоединились к рядам оккупантов и стреляли в наших защитников, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками являются двое снайперов и командир штурмовой группы оккупационных группировок Южного военного округа России. Силы обороны захватили вражеских приспешников в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.

По материалам СБУ суд назначил предателям 15 лет тюрьмы.

Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения РФ он добровольно "мобилизовался" в состав российских войск.

"Там фигурант участвовал в попытках захвата "Азовстали", а впоследствии был передислоцирован на Луганщину для участия в боевых действиях под поселком Врубовка. В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка", - говорится в сообщении.

Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, который осуществлял прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка.

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По материалам следствия, предателем является житель временно оккупированного Суходольска на Луганщине. За три дня до полномасштабного вторжения России он добровольно вступил в ряды оккупантов.

В СБУ также отмечают, что еще один осужденный - сначала был санитаром "эвакуационного" подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.

После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминируются по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).