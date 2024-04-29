По 15 лет тюрьмы получили трое предателей, которые присоединились к рядам оккупантов и стреляли в наших защитников, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленниками являются двое снайперов и командир штурмовой группы оккупационных группировок Южного военного округа России. Силы обороны захватили вражеских приспешников в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.
По материалам СБУ суд назначил предателям 15 лет тюрьмы.
Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения РФ он добровольно "мобилизовался" в состав российских войск.
"Там фигурант участвовал в попытках захвата "Азовстали", а впоследствии был передислоцирован на Луганщину для участия в боевых действиях под поселком Врубовка. В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка", - говорится в сообщении.
Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, который осуществлял прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка.
По материалам следствия, предателем является житель временно оккупированного Суходольска на Луганщине. За три дня до полномасштабного вторжения России он добровольно вступил в ряды оккупантов.
В СБУ также отмечают, что еще один осужденный - сначала был санитаром "эвакуационного" подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.
После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.
На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминируются по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).
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Трошки про Юлію Навальну та її треш про війну...як на мене то вона ФСБшна потвора..🐔тупа