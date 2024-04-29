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Новости Война
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По 15 лет тюрьмы получили трое предателей, которые присоединились к рядам оккупантов и стреляли в наших защитников, - СБУ

вирок

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками являются двое снайперов и командир штурмовой группы оккупационных группировок Южного военного округа России. Силы обороны захватили вражеских приспешников в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.

По материалам СБУ суд назначил предателям 15 лет тюрьмы.

Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения РФ он добровольно "мобилизовался" в состав российских войск.

"Там фигурант участвовал в попытках захвата "Азовстали", а впоследствии был передислоцирован на Луганщину для участия в боевых действиях под поселком Врубовка. В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка", - говорится в сообщении.

Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, который осуществлял прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка.

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По материалам следствия, предателем является житель временно оккупированного Суходольска на Луганщине. За три дня до полномасштабного вторжения России он добровольно вступил в ряды оккупантов.

В СБУ также отмечают, что еще один осужденный - сначала был санитаром "эвакуационного" подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.

После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминируются по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).

Автор: 

приговор (1209) СБУ (19853) суд (25077)


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Тобто вони вбили бог зна скільки наших а ми ще 15 років маєм їх утримувати а потім вони посидівши за наш рахунок по безвізу підуть відпочивати в Іспанію? - так це виходить більш вигідно чим бути покинутим на розтріл у Бахмуті чи Авдіївці. З такими умовами і інші стануть зрадниками
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29.04.2024 13:18 Ответить
А чому не довічне? 🤬
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29.04.2024 13:20 Ответить
Всього 15 років?? За зраду держави та вбивства українців . Браво , суди портнова
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29.04.2024 13:20 Ответить
вони отримали 15 років за зраду , а вбивство довести неможливо , до речі з довічного теж можливо вийти на волю
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29.04.2024 13:37 Ответить
Ну і навіщо усіляку наволоч кормити за наш рахунок. Повісити, і тількі так!!!!
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29.04.2024 13:39 Ответить
https://youtu.be/SP0SI_8r7Sg?si=LEVzChs7gndD0QNb ...

Трошки про Юлію Навальну та її треш про війну...як на мене то вона ФСБшна потвора..🐔тупа
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29.04.2024 14:20 Ответить
 
 