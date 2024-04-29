По 15 років в’язниці отримали троє зрадників, які приєдналися до лав окупантів та стріляли в наших захисників, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу росії. Сили оборони захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

За матеріалами СБУ суд призначив зрадникам 15 років тюрми.

Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ.

"Там фігурант брав участь у спробах захоплення "Азовсталі", а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

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За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав окупантів.

У СБУ також наголошують, що ще один засуджений - спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови.

Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).