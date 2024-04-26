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Новини
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До 11 років за ґратами засуджено інформатора російського ГРУ, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині, - СБУ

тюрьма

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор воєнної розвідки РФ. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони прифронтовою територією Миколаївщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби він намагався виявити вогневі позиції артилерії ЗСУ, зокрема бойових розрахунків HIMARS. У разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ. Однак контррозвідники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час його розвідувальної "вилазки".

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 11 років тюрми.

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Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії. У поле зору окупантів він потрапив як прихильник кремлівських наративів у різних соцмережах. Пропозицію щодо негласної співпраці з агресором він отримав на свій телефон через популярний месенджер. У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Для спілкування використовували анонімний чат.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Читайте: Російське ГРУ вербує українських біженців у Польщі, - The Washington Post

Автор: 

Миколаївська область (2255) вирок (1061) СБУ (12770) ГРУ (86)


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Таким треба призначати пожиттєво й потім виставляти на обмін. Або на наших обміняємо, або приб'ють...
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26.04.2024 15:51 Відповісти
Замість 11 років тюрми краще на одну годину на палю .
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26.04.2024 16:55 Відповісти
Вони наших полонених розстрілюють,а влада зе утримує зрадників в тюрмах за гроші платників податків,а пенсіонери стають злиднями.
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26.04.2024 22:03 Відповісти
 
 