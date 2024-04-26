До 11 років за ґратами засуджено інформатора російського ГРУ, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині, - СБУ
За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор воєнної розвідки РФ. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони прифронтовою територією Миколаївщини.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби він намагався виявити вогневі позиції артилерії ЗСУ, зокрема бойових розрахунків HIMARS. У разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ. Однак контррозвідники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час його розвідувальної "вилазки".
З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 11 років тюрми.
Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії. У поле зору окупантів він потрапив як прихильник кремлівських наративів у різних соцмережах. Пропозицію щодо негласної співпраці з агресором він отримав на свій телефон через популярний месенджер. У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Для спілкування використовували анонімний чат.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
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