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Затримано подружжя агентів РФ, які наводили "Гради" на прикордоння Сумщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Сумщині затримали подружжя російських агентів, які коригували удари російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Подружжя-агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України, затримали "на гарячому".

Для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

"Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам. Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримати обох зловмисників, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Дивіться: Наслідки ударів українських безпілотників по нафтобазі у Смоленській області. ВIДЕО

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері. Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині

Автор: 

СБУ (12809) Сумська область (3667)


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Топ коментарі
+15
Повісити сук!
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29.04.2024 10:24
+12
а це агенти фсб, чи працівники ОПи???
бо я не бачу різниці між цими конторами...
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29.04.2024 10:17
+9
Це, і є результатом московської політики, яку проводили, оті мудрили, на посадах у АПУ, ВРУ та КМУ, ОДА, суддів, ЗМІ, під патронатом комуністів-************, ще з часу кучми, після УБИВСТВА ними (руками ФСБ+СБУ та «підібраними дивними слідчими» з МВС) Патріота України, В'ячеслава ЧОРНОВОЛА!! Сівкович з мертвечуком і табачники з деркачами, цьому підтвердження!! РигоАНАЛИ, таких у копанках знаходили…, для звягільського шахт..
Гниль зкацаплених рабів, які за гроші та пляшку олії, убивають сьогодні своїх же СУСІДІВ, здаючи окупантам московським, усе Українське!!
Для Зеленського+Стефанчука+Разумкова з їх холуями/рабами, гончаруком+шмигалем та беззубими, на 💯%, рабами безвольними з Генпрокуратури!! Тому, ******, і розраховував на цю гниль зкацаплену в Україні!!
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29.04.2024 10:35
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а це агенти фсб, чи працівники ОПи???
бо я не бачу різниці між цими конторами...
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29.04.2024 10:17 Відповісти
Ай молодець! Миттєво розкрив всіх зрадників! Це точно працівники ОПи і накази бомбити Сумщину віддавав саме Ермак, а командував всим цим Зе, а йому наказував Байден! Ну все! Ти всіх розкрив! Біжи за винагородою! ***** тобі подарую колорадську стрічку...
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29.04.2024 12:03 Відповісти
Все вірно, окрім Байдена. Методичку не дочитав. І ****** назвався, оце вже в точку!
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29.04.2024 13:37 Відповісти
не треба порядну людину Байдена, з дермаком поряд ставити, якщо погану людину згадати поряд з порядними, не зробить з неї гідної людини
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29.04.2024 14:14 Відповісти
А все інше про коригувальників, які керуються Дерьмаком, який служить Зе, я правильно написав? Тобто Дерьмак керує обстрілами Сумщини? Ви там всі з глузду з'їхали???
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29.04.2024 14:49 Відповісти
ні, але всі інші його дії будуть колись належним чином оцінені, буду чекати на ваше визнання помилкового ставлення до нього

Хто такий дерьмак? і чому з великої літери?
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29.04.2024 14:52 Відповісти
А де це ви в мене побачили хоч якесь ставлення до цього корупціонера і чому я помиляюся, що воно корупціонер? Тільки не треба нести дичину, що воно керує колаборантами!
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29.04.2024 14:58 Відповісти
Чому ви про нього взагалі згадуєте? Це проста секретарка, але з нього деякі ... намагаються зліпити державного діяча
воно зрадник
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29.04.2024 15:11 Відповісти
Повісити сук!
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29.04.2024 10:24 Відповісти
Хто ж їх повісить , на території ТЕРПІЛ , не бачащих , далі свого носа? Герой , унікальний розвідник Роман Червінський, Дудін, Малахов за ґратами ………Відкрити кримінальні справи проти Тетяни Черновол, Марусі Звіробій, Софії Федини, генерала Кривоноса, генерала Марченко ………… , а ЗЕІУДА &Ермак, Татаров, ………продовжують СЗЛОЧИНИ з мовчазної згоди ЛОХІВ УКРАЇНЦІВ
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29.04.2024 10:46 Відповісти
Обох на одну гиляку 😡
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29.04.2024 11:21 Відповісти
Із відеорепортажем і коментатором !!!!!!!!!!!!
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29.04.2024 12:23 Відповісти
Посадити в їхню копійку,заварити вікна й двері щоб не вилізли,викотити в поле і передати координати кацапам.А ті виконають вирок.
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29.04.2024 19:27 Відповісти
Це, і є результатом московської політики, яку проводили, оті мудрили, на посадах у АПУ, ВРУ та КМУ, ОДА, суддів, ЗМІ, під патронатом комуністів-************, ще з часу кучми, після УБИВСТВА ними (руками ФСБ+СБУ та «підібраними дивними слідчими» з МВС) Патріота України, В'ячеслава ЧОРНОВОЛА!! Сівкович з мертвечуком і табачники з деркачами, цьому підтвердження!! РигоАНАЛИ, таких у копанках знаходили…, для звягільського шахт..
Гниль зкацаплених рабів, які за гроші та пляшку олії, убивають сьогодні своїх же СУСІДІВ, здаючи окупантам московським, усе Українське!!
Для Зеленського+Стефанчука+Разумкова з їх холуями/рабами, гончаруком+шмигалем та беззубими, на 💯%, рабами безвольними з Генпрокуратури!! Тому, ******, і розраховував на цю гниль зкацаплену в Україні!!
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29.04.2024 10:35 Відповісти
Шкода, що не можна прикрасити смереку
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29.04.2024 10:48 Відповісти
....скоти ....йо.....ні.....
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29.04.2024 10:57 Відповісти
Так було так є і так буде, а чому ? А тому що боротьба з наслідками не викорінює причину
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29.04.2024 11:49 Відповісти
Всраку жердину обом, з червоною ганчіркою, відвезти до польського кордону і хай рачки повзуть до кордону ЧМОсковії...
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29.04.2024 12:00 Відповісти
Скільки цієї нечисті розплодилось в Україні....
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29.04.2024 12:00 Відповісти
Пара - красавцы, и машинка скрепная...
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29.04.2024 12:18 Відповісти
На веревку !!!
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29.04.2024 14:23 Відповісти
 
 