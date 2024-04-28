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Протягом дня 10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

  • Шосткинська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів).
  • Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (3 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: з ворожого БпЛА відбулися скидання боєприпасів (7 вибухів), атака FPV дроном (1 вибух), артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: з території РФ з гвинтокрила здійснено пуск 4-х ракет (типу НАР) та мінометні обстріли (24 вибухи) та з ворожого БпЛА (квадракоптерного типу) здійснено скидання боєприпасу (1 ВОГ).

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  • Хотінська громада: зафіксовано обстріли з міномету (10 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
  • Есманьська громада: 14 мін скинув ворог на території громади.
  • Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Днями війська РФ обстріляли житлові квартали Білопілля Сумської області з артилерії та "Градів", загинула жінка.

Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541)


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