Протягом дня 10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Шосткинська громада: ворог бив з РСЗВ ( 6 вибухів ).

). Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу ( 3 вибухи ) та артобстріл ( 4 вибухи ).

) та артобстріл ( ). Краснопільська громада: з ворожого БпЛА відбулися скидання боєприпасів ( 7 вибухів ), атака FPV дроном ( 1 вибух ), артобстріл ( 2 вибухи ), мінометний обстріл ( 2 вибухи ).

), атака FPV дроном ( ), артобстріл ( ), мінометний обстріл ( ). Великописарівська громада: з території РФ з гвинтокрила здійснено пуск 4-х ракет (типу НАР) та мінометні обстріли (24 вибухи) та з ворожого БпЛА (квадракоптерного типу) здійснено скидання боєприпасу (1 ВОГ).

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Хотінська громада: зафіксовано обстріли з міномету ( 10 вибухів ) та обстріл з танку ( 6 вибухів ).

) та обстріл з танку ( ). Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії ( 22 вибухи ) та скинув ВОГ з БпЛА ( 3 вибухи ).

) та скинув ВОГ з БпЛА ( ). Есманьська громада: 14 мін скинув ворог на території громади.

скинув ворог на території громади. Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл ( 5 вибухів ).

). Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

скинули росіяни на територію громади. Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Днями війська РФ обстріляли житлові квартали Білопілля Сумської області з артилерії та "Градів", загинула жінка.