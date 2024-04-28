Протягом дня 10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів.
Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.
- Шосткинська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів).
- Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (3 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: з ворожого БпЛА відбулися скидання боєприпасів (7 вибухів), атака FPV дроном (1 вибух), артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: з території РФ з гвинтокрила здійснено пуск 4-х ракет (типу НАР) та мінометні обстріли (24 вибухи) та з ворожого БпЛА (квадракоптерного типу) здійснено скидання боєприпасу (1 ВОГ).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли з міномету (10 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Есманьська громада: 14 мін скинув ворог на території громади.
- Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
Днями війська РФ обстріляли житлові квартали Білопілля Сумської області з артилерії та "Градів", загинула жінка.
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