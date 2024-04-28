В течение дня 10 громад Сумщины подверглись российским обстрелам, - ОВА

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.

Шосткинская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов ).

). Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА осуществлен сброс боеприпаса (3 взрыва ) и артобстрел (4 взрыва ).

) и артобстрел ). Краснопольская громада: с вражеского БПЛА произошел сброс боеприпасов (7 взрывов ), атака FPV дроном (1 взрыв ), артобстрел (2 взрыва ), минометный обстрел (2 взрыва ).

), атака FPV дроном ), артобстрел ), минометный обстрел ). Великописаревская громада: с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (типа НАР) и минометные обстрелы (24 взрыва); с вражеского БПЛА (квадракоптерного типа) осуществлен сброс боеприпаса (1 ВОГ).

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Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из миномета (10 взрывов ) и обстрел из танка (6 взрывов ).

) и обстрел из танка ). Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (22 взрыва ) и сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва ).

) и сбросили ВОГ с БПЛА ). Эсманьская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады.

сбросил враг на территорию громады. Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов ).

). Шалыгинская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

сбросили россияне на территорию громады. Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

На днях войска РФ обстреляли жилые кварталы Белополья Сумской области из артиллерии и "Градов", погибла женщина.