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В течение дня 10 громад Сумщины подверглись российским обстрелам, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.

  • Шосткинская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов).
  • Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА осуществлен сброс боеприпаса (3 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: с вражеского БПЛА произошел сброс боеприпасов (7 взрывов), атака FPV дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (типа НАР) и минометные обстрелы (24 взрыва); с вражеского БПЛА (квадракоптерного типа) осуществлен сброс боеприпаса (1 ВОГ).

Также читайте: 11 громад Сумщины находились под обстрелами россиян в течение дня, зафиксировано 112 взрывов

  • Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из миномета (10 взрывов) и обстрел из танка (6 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (22 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

На днях войска РФ обстреляли жилые кварталы Белополья Сумской области из артиллерии и "Градов", погибла женщина.

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996)


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