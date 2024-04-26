Рашисты обстреляли из артиллерии Белополье на Сумщине: 1 человек погиб, 4 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские захватчики сегодня, 26 апреля, обстреляли жилые кварталы Белополья Сумской области из артиллерии и "Градов", погибла женщина

Об этом сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня по Белополью было два обстрела. Первый - из артиллерии, около десяти часов утра. Было четыре удара, попали в "первичку". Через 40 минут снова ударили - из "Градов". Не могу точно сказать, вся ли кассета, или только 20 ударов было, это определяется. В настоящее время известно о двух погибших", - рассказал он.

Зарко уточнил, что одна женщина погибла на месте, другая - во время транспортировки в больницу в Сумах.

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Городской голова подчеркнул, что удары были нанесены по жилому сектору. Повреждены частные дома и жилая двухэтажка.

На месте ударов работают чрезвычайные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали КАБами промышленный объект в Сумах.

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В Сумской ОВА уточнили, что враг совершил артиллерийский обстрел Белополья. Зафиксировано 5 взрывов.

Предварительно, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.





