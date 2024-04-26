Рашисты атаковали КАБами промышленный объект в Сумах (обновлено)
Российские оккупационные войска осуществили пуски корректируемых авиационных бомб на Сумщине. В Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Воздушные силы предупредили о пусках корректируемых авиационных бомб на Сумщине.
ОВА сообщила, что враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа.
На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
John Doe #144831
показать весь комментарий26.04.2024 11:54 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль