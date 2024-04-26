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Новости Война
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Рашисты атаковали КАБами промышленный объект в Сумах (обновлено)

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Российские оккупационные войска осуществили пуски корректируемых авиационных бомб на Сумщине. В Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы предупредили о пусках корректируемых авиационных бомб на Сумщине.

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ОВА сообщила, что враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

Автор: 

обстрел (26872) Сумы (1071) КАБ (344)


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26.04.2024 11:54 Ответить
 
 