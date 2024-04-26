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Новини Війна
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Рашисти атакували КАБами промисловий об’єкт у Сумах (оновлено)

рф,каб,винищувач,літакрф

Російські окупаційні війська здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. У Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

ОВА повідомила, що ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Також читайте: Доба на Херсонщині: під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, 7 людей дістали поранення

Автор: 

обстріл (28196) Суми (808) КАБ (345)


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26.04.2024 11:54 Відповісти
 
 