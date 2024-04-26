Доба на Херсонщині: під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, 7 людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам’янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зранку 26 квітня окупанти обстріляли село Велетенське Херсонської області.

"З самого ранку російські війська вдарили по селу Велетенське. Постраждав 34-річний чоловік, який на момент обстрілу був у власній оселі. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні", - повідомили у Херсонській ОВА.

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