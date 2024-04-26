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Сутки на Херсонщине: под вражеским огнем оказались более 20 населенных пунктов, 7 человек получили ранения

Обстріли Херсонщини

За минушие сутки противник обстреливал Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомыс, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Качкаровку, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Утром 26 апреля оккупанты обстреляли село Велетенское Херсонской области.

"С самого утра российские войска ударили по селу Велетенское. Пострадал 34-летний мужчина, который на момент обстрела был в своем доме. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу", - сообщили в Херсонской ОГА.

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обстрел (26872) Херсон (2790) Херсонская область (4713)


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