Сутки на Херсонщине: под вражеским огнем оказались более 20 населенных пунктов, 7 человек получили ранения

За минушие сутки противник обстреливал Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомыс, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Качкаровку, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Утром 26 апреля оккупанты обстреляли село Велетенское Херсонской области.

"С самого утра российские войска ударили по селу Велетенское. Пострадал 34-летний мужчина, который на момент обстрела был в своем доме. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу", - сообщили в Херсонской ОГА.

Также смотрите: Рашисты дважды обстреляли детсад в Херсоне. ВИДЕО