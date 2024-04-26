Рашисты дважды обстреляли детсад в Херсоне. ВИДЕО
Российские оккупационные войска дважды обстреляли детский сад в Херсоне.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Вчера российские захватчики дважды обстреляли детсад в Центральном районе Херсона, в результате чего была разрушена кровля.
Также поврежден и многоэтажный дом, который находится рядом с местами "прилетов".
В результате этих обстрелов пострадавших среди гражданских нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а що їм садочок???
це всього лиш наші діти, онуки...
головне НПЗ...