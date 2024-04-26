РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Видео Война
960 2

Рашисты дважды обстреляли детсад в Херсоне. ВИДЕО

Российские оккупационные войска дважды обстреляли детский сад в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Вчера российские захватчики дважды обстреляли детсад в Центральном районе Херсона, в результате чего была разрушена кровля.

Также поврежден и многоэтажный дом, который находится рядом с местами "прилетов".

В результате этих обстрелов пострадавших среди гражданских нет.

Читайте также: Супружеская пара агентов ФСБ, скорректировавшая ракетный удар по больнице в Херсоне, приговорена к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

детсад (428) обстрел (27114) Херсон (2815)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.04.2024 09:58 Ответить
головна задача світу, це щоб ми не палили орські НПЗ!!1
а що їм садочок???
це всього лиш наші діти, онуки...
головне НПЗ...
показать весь комментарий
26.04.2024 10:25 Ответить
 
 