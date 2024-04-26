Рашисты дважды обстреляли детсад в Херсоне. ВИДЕО

Российские оккупационные войска дважды обстреляли детский сад в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Вчера российские захватчики дважды обстреляли детсад в Центральном районе Херсона, в результате чего была разрушена кровля.

Также поврежден и многоэтажный дом, который находится рядом с местами "прилетов".

В результате этих обстрелов пострадавших среди гражданских нет.

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