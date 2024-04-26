Рашисти двічі обстріляли дитсадок у Херсоні. ВIДЕО
Російські окупаційні війська двічі обстріляли дитячий садок у Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Вчора російські загарбники двічі обстріляли дитсадок у Центральному районі Херсона, внаслідок чого було зруйновано покрівлю.
Також пошкоджено й багатоповерховий будинок, котрий знаходиться поруч з місцями "прильотів".
Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає.
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а що їм садочок???
це всього лиш наші діти, онуки...
головне НПЗ...