Рашисти двічі обстріляли дитсадок у Херсоні. ВIДЕО

Російські окупаційні війська двічі обстріляли дитячий садок у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Вчора російські загарбники двічі обстріляли дитсадок у Центральному районі Херсона, внаслідок чого було зруйновано покрівлю.

Також пошкоджено й багатоповерховий будинок, котрий знаходиться поруч з місцями "прильотів".

Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає.

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