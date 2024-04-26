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Рашисти двічі обстріляли дитсадок у Херсоні. ВIДЕО

Російські окупаційні війська двічі обстріляли дитячий садок у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Вчора російські загарбники двічі обстріляли дитсадок у Центральному районі Херсона, внаслідок чого було зруйновано покрівлю.

Також пошкоджено й багатоповерховий будинок, котрий знаходиться поруч з місцями "прильотів".

Внаслідок цих обстрілів постраждалих серед цивільних немає.

Також дивіться: На Херсонщині рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів. ВIДЕО

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дитячий садок (361) обстріл (28435) Херсон (3354)


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26.04.2024 09:58 Відповісти
головна задача світу, це щоб ми не палили орські НПЗ!!1
а що їм садочок???
це всього лиш наші діти, онуки...
головне НПЗ...
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26.04.2024 10:25 Відповісти
 
 