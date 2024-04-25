На Херсонщині рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів. ВIДЕО

Удень, 25 квітня, ворог атакував передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Ворожі дрони атакували повторно, пошкодивши техніку ДСНС, яка виїхала на ліквідацію пожежі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Постраждав один із рятувальників, поранення руки отримала й господарка сусіднього будинку.

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