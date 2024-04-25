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На Херсонщині рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів. ВIДЕО

Удень, 25 квітня, ворог атакував передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Ворожі дрони атакували повторно, пошкодивши техніку ДСНС, яка виїхала на ліквідацію пожежі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Постраждав один із рятувальників, поранення руки отримала й господарка сусіднього будинку.

Також читайте: У Миколаєві під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, постраждало 5 рятувальників, - ДСНС. ФОТО

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обстріл (28435) Херсон (3354) ДСНС (5105)


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Обыкновенный наzизм!!
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25.04.2024 18:58 Відповісти
мнс дали бронь....
люди гасять пожежі, рятують людей, розбирають завали, ризикуючи життям.
мвс дали бронь!!!!
НАКУЯ????
носити жезл, свисток та трукам
захищати секретність сесій
чмирити бабусю яка продає зелнь на тротуарі
знайти та покарати водія за відсутність бризовика чи неробочу лампочку.
як Вам порівняння????
все по чесному
разом до перемоги!!!
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26.04.2024 10:38 Відповісти
 
 