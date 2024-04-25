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На Херсонщине спасатели попали под повторный обстрел оккупантов. ВИДЕО

Днем, 25 апреля, враг атаковал пригород Херсона, вследствие чего загорелся жилой дом. Вражеские дроны атаковали повторно, повредив технику ГСЧС, которая выехала на ликвидацию пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пострадал один из спасателей, ранение руки получила и хозяйка соседнего дома.

Смотрите также: В Херсоне под обстрел попали работники коммунального предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27114) Херсон (2815) ГСЧС (4966)


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Обыкновенный наzизм!!
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25.04.2024 18:58 Ответить
мнс дали бронь....
люди гасять пожежі, рятують людей, розбирають завали, ризикуючи життям.
мвс дали бронь!!!!
НАКУЯ????
носити жезл, свисток та трукам
захищати секретність сесій
чмирити бабусю яка продає зелнь на тротуарі
знайти та покарати водія за відсутність бризовика чи неробочу лампочку.
як Вам порівняння????
все по чесному
разом до перемоги!!!
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26.04.2024 10:38 Ответить
 
 