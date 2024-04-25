На Херсонщине спасатели попали под повторный обстрел оккупантов. ВИДЕО

Днем, 25 апреля, враг атаковал пригород Херсона, вследствие чего загорелся жилой дом. Вражеские дроны атаковали повторно, повредив технику ГСЧС, которая выехала на ликвидацию пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пострадал один из спасателей, ранение руки получила и хозяйка соседнего дома.

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