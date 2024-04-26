Рашисти обстріляли з артилерії Білопілля на Сумщині: 1 особа загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські загарбники сьогодні, 26 квітня, обстріляли житлові квартали Білопілля Сумської області з артилерії та "Градів", загинула жінка.

Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні по Білопіллю було два обстріли. Перший - з артилерії, близько десятої години ранку. Було чотири удари, поцілили у "первинку". Через 40 хвилин знову вдарили - з "Градів". Не можу точно сказати, чи вся касета, чи тільки 20 ударів було, це визначається. На даний час відомо про двох загиблих", - розповів він.

Зарко уточнив, що жінка загинула на місці, інша - під час транспортування до лікарні в Сумах.

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Міський голова наголосив, що удари були завдані по житловому сектору. Пошкоджені приватні будинки й житлова двоповерхівка.

На місці ударів працюють надзвичайні служби. Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували КАБами промисловий об’єкт у Сумах.

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У Сумській ОВА уточнили, що ворог здійснив артилерійський обстріл Білопілля. Зафіксовано 5 вибухів.

Попередньо, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини зазнали поранень.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.





