Рашисти обстріляли з артилерії Білопілля на Сумщині: 1 особа загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські загарбники сьогодні, 26 квітня, обстріляли житлові квартали Білопілля Сумської області з артилерії та "Градів", загинула жінка.
Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні по Білопіллю було два обстріли. Перший - з артилерії, близько десятої години ранку. Було чотири удари, поцілили у "первинку". Через 40 хвилин знову вдарили - з "Градів". Не можу точно сказати, чи вся касета, чи тільки 20 ударів було, це визначається. На даний час відомо про двох загиблих", - розповів він.
Зарко уточнив, що жінка загинула на місці, інша - під час транспортування до лікарні в Сумах.
Міський голова наголосив, що удари були завдані по житловому сектору. Пошкоджені приватні будинки й житлова двоповерхівка.
На місці ударів працюють надзвичайні служби. Інформація про наслідки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували КАБами промисловий об’єкт у Сумах.
У Сумській ОВА уточнили, що ворог здійснив артилерійський обстріл Білопілля. Зафіксовано 5 вибухів.
Попередньо, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини зазнали поранень.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.
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