Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину 47 разів, зафіксовано 188 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів.
Про це написали в офіційному телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів), артилерії (4 вибухи), скинув з БпЛА вибуховий пристрій ВОГ (5 вибухів) та здійснив атаку п’ятьма FPV дронами (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з мінометів (7 вибухів), ствольної артилерії (10 вибухів), атаку 2-х ворожих FPV дронів (2 вибухи)та скидання з БпЛА 3-х вибухових пристроїв (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (5 вибухів) та мінометів (7 вибухів).
- Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), АГС (гранатомету) (25 вибухів), скидання боєприпасу типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи), атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Миропільська громада: здійснено обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи).
- Великописарівська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи), гранатометів (12 вибухів), мінометів (8 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів).
- Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
- Юнаківська громада: відбулися влучання FPV-дрона (1 вибух), скидання з БПлА боєприпасів ВОГ (6 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).
- Ворожбянська громада: з територій рф здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).
Як повідомляв Цензор.НЕТ 25 квітня, на Сумщині прикордонники вступили в бій із російською ДРГ: ворог відійшов.
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Оксана #590661
показати весь коментар26.04.2024 05:10 Відповісти Мені подобається 0
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