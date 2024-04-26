Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину 47 разів, зафіксовано 188 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів.

Про це написали в офіційному телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів ( 18 вибухів ), артилерії ( 4 вибухи ), скинув з БпЛА вибуховий пристрій ВОГ ( 5 вибухів ) та здійснив атаку п’ятьма FPV дронами ( 5 вибухів ).

), артилерії ( ), скинув з БпЛА вибуховий пристрій ВОГ ( ) та здійснив атаку п’ятьма FPV дронами ( ). Середино-Будська громада: здійснено обстріл з мінометів ( 7 вибухів ), ствольної артилерії ( 10 вибухів ), атаку 2-х ворожих FPV дронів ( 2 вибухи )та скидання з БпЛА 3-х вибухових пристроїв ( 3 вибухи ).

), ствольної артилерії ( ), атаку 2-х ворожих FPV дронів ( )та скидання з БпЛА 3-х вибухових пристроїв ( ). Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії ( 5 вибухів ) та мінометів ( 7 вибухів ).

) та мінометів ( ). Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.

скинув ворог на територію громади. Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), АГС (гранатомету) (25 вибухів), скидання боєприпасу типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи), атаку FPV-дрона (1 вибух).

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Миропільська громада: здійснено обстріли з мінометів ( 5 вибухів ) та РСЗВ ( 4 вибухи ).

) та РСЗВ ( ). Великописарівська громада: були обстріли зі ствольної артилерії ( 2 вибухи ), гранатометів ( 12 вибухів ), мінометів ( 8 вибухів ), скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ ( 8 вибухів ).

), гранатометів ( ), мінометів ( ), скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ ( ). Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії ( 20 вибухів ).

). Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ ( 1 вибух ).

). Есманьська громада: були обстріли зі ствольної артилерії ( 4 вибухи ) та мінометів ( 11 вибухів ).

) та мінометів ( ). Юнаківська громада: відбулися влучання FPV-дрона ( 1 вибух) , скидання з БПлА боєприпасів ВОГ ( 6 вибухів ) та артобстріл ( 4 вибухи ).

, скидання з БПлА боєприпасів ВОГ ( ) та артобстріл ( ). Ворожбянська громада: з територій рф здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).

Як повідомляв Цензор.НЕТ 25 квітня, на Сумщині прикордонники вступили в бій із російською ДРГ: ворог відійшов.