В течение дня россияне обстреляли Сумщину 47 раз, зафиксировано 188 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов.

Об этом написали в официальном телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Ворожбянская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов) , артиллерии (4 взрыва ), сбросил с БПЛА взрывное устройство ВОГ (5 взрывов ) и совершил атаку пятью FPV дронами (5 взрывов ).

враг бил из минометов , артиллерии ), сбросил с БПЛА взрывное устройство ВОГ ) и совершил атаку пятью FPV дронами ). Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из минометов (7 взрывов ), ствольной артиллерии (10 взрывов ), атака 2-х вражеских FPV дронов (2 взрыва ) и сброс с БПЛА 3-х взрывных устройств (3 взрыва ).

осуществлен обстрел из минометов ), ствольной артиллерии ), атака 2-х вражеских FPV дронов ) и сброс с БПЛА 3-х взрывных устройств ). Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов ) и минометов (7 взрывов ).

россияне ударили из ствольной артиллерии ) и минометов ). Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады.

сбросил враг на территорию громады. Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), АГС (гранатомета)(25 взрывов), сброс боеприпаса типа ВОГ с вражеского БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв).

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Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (5 взрывов ) и РСЗО (4 взрыва ).

осуществлены обстрелы из минометов ) и РСЗО ). Великописаревская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва ), гранатометов (12 взрывов ), минометов (8 взрывов ), сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов ).

были обстрелы из ствольной артиллерии ), гранатометов ), минометов ), сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ ). Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов ).

россияне ударили из ствольной артиллерии ). Сумская громада: осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв ).

осуществлен авиаудар КАБ ). Эсманьская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва ) и минометов (11 взрывов ).

были обстрелы из ствольной артиллерии ) и минометов ). Юнаковская громада: произошли попадания FPV-дрона (1 взрыв) , сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (6 взрывов ) и артобстрел (4 взрыва ).

произошли попадания FPV-дрона , сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ ) и артобстрел ). Ворожбянская громада: с территории рф осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв).

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 апреля, на Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ: враг отступил.