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В течение дня россияне обстреляли Сумщину 47 раз, зафиксировано 188 взрывов, - ОВА

Обстріли Сумщини

В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов.

Об этом написали в официальном телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Ворожбянская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов), артиллерии (4 взрыва), сбросил с БПЛА взрывное устройство ВОГ(5 взрывов) и совершил атаку пятью FPV дронами (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из минометов (7 взрывов), ствольной артиллерии (10 взрывов), атака 2-х вражеских FPV дронов (2 взрыва) и сброс с БПЛА 3-х взрывных устройств (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов) и минометов (7 взрывов).
  • Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), АГС (гранатомета)(25 взрывов), сброс боеприпаса типа ВОГ с вражеского БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв).

Читайте также: В течение дня россияне обстреляли 4 громады на Сумщине: применили FPV-дроны, БПЛА и артиллерию

  • Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (5 взрывов) и РСЗО (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва), гранатометов (12 взрывов), минометов (8 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов).
  • Сумская громада: осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов).
  • Юнаковская громада: произошли попадания FPV-дрона (1 взрыв), сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (6 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).
  • Ворожбянская громада: с территории рф осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв).

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 апреля, на Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ: враг отступил.

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996)


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А зелі не просто пофіг, щей радіє
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26.04.2024 05:10 Ответить
 
 