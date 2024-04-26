В течение дня россияне обстреляли Сумщину 47 раз, зафиксировано 188 взрывов, - ОВА
В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов.
Об этом написали в официальном телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Ворожбянская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов), артиллерии (4 взрыва), сбросил с БПЛА взрывное устройство ВОГ(5 взрывов) и совершил атаку пятью FPV дронами (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из минометов (7 взрывов), ствольной артиллерии (10 взрывов), атака 2-х вражеских FPV дронов (2 взрыва) и сброс с БПЛА 3-х взрывных устройств (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов) и минометов (7 взрывов).
- Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), АГС (гранатомета)(25 взрывов), сброс боеприпаса типа ВОГ с вражеского БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (5 взрывов) и РСЗО (4 взрыва).
- Великописаревская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва), гранатометов (12 взрывов), минометов (8 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов).
- Сумская громада: осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Эсманьская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов).
- Юнаковская громада: произошли попадания FPV-дрона (1 взрыв), сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (6 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).
- Ворожбянская громада: с территории рф осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв).
Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 апреля, на Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ: враг отступил.
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Оксана #590661
показать весь комментарий26.04.2024 05:10 Ответить Мне нравится 0
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