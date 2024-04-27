11 громад Сумщины находились под обстрелами россиян в течение дня, зафиксировано 112 взрывов

В течение 27 апреля россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады.

Юнаковская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА осуществлен сброс ВОГ (5 взрывов).

Новослободская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов).

Краснопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

Хотинская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

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Великописаревская громада: были обстрелы из РСЗО (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).

Глуховская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Эсманская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс ВОГ (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрел из гранатомета СПГ (4 взрыва).

Николаевская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

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