11 громад Сумщины находились под обстрелами россиян в течение дня, зафиксировано 112 взрывов
В течение 27 апреля россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады.
- Юнаковская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА осуществлен сброс ВОГ (5 взрывов).
- Новослободская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов).
- Краснопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Великописаревская громада: были обстрелы из РСЗО (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Эсманская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс ВОГ (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрел из гранатомета СПГ (4 взрыва).
- Николаевская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).
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