11 громад Сумщини перебували під обстрілами росіян протягом дня, зафіксовано 112 вибухів

Протягом 27 квітня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Краснопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

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Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Есманьська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл з гранатомета СПГ (4 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

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