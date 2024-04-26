Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Сумщине, - спикер ГПСУ Демченко

В Сумской области наблюдается наибольшее количество попыток прорыва вражеских диверсионно-разведывательных групп. Несколько дней назад, во время патрулирования украинские пограничники зафиксировали попытку захода российских диверсантов.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не оставляет попыток проводить диверсионную работу, наиболее активным направлением является Сумщина. Наибольшее количество попыток вражеских ДРГ фиксируется именно там. Крайняя группа, которую обнаружили пограничники и по которой был открыт огонь, тоже была обнаружена на Сумщине", - отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, несколько дней назад во время патрулирования наша группа зафиксировала попытку захода вражеской ДРГ.

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"Эта российская группа пыталась заложить взрывные устройства по пути следования нашей группы. Наши хлопцы открыли огонь по ДРГ, завязался стрелковый бой. Присоединились артиллерийские подразделения, чтобы нанести поражение этой группе. Также на место выдвигались и противодиверсионные резервы, чтобы зачистить местность", - рассказал он.

В дальнейшем эта российская группа отошла за пределы государственной границы.

Такие группы могут проявляться 1-2 раза в неделю, добавил Демченко.

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