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Наслідки ударів українських безпілотників по нафтобазі у Смоленській області. ВIДЕО

У мережі з’явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атак на нафтобазу "Роснєфті" у селі Раздорово Смоленської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська "Радіо Свобода".

На кадрах видно, що деякі цистерни з паливом вигоріли вщент.

"Наслідки удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 24 квітня дрони СБУ, окрім бази у Смоленській області, атакували базу зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населеному пункту Ярцево Смоленської області Росії.

На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

З початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання дронів СБУ: "бавовна" на військовому аеродромі та двох НПЗ у Краснодарському краї РФ

Автор: 

НПЗ (588) СБУ (12809) дрони (4690)


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Топ коментарі
+26
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27.04.2024 22:13
+19
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27.04.2024 22:08
+12
е ще по чому ще допрацювати /повторити
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27.04.2024 22:04
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27.04.2024 22:04 Відповісти
ГУР уничтожила РЛС к С-400. Работал польский камикадзе Warmateпродвинулись в Крынках

https://www.youtube.com/watch?v=lHlP-eXvFDc
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27.04.2024 22:11 Відповісти
гарнесенько...але можна додати
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27.04.2024 22:04 Відповісти
А щоб москалям веселыше було, то під пісню:
"Ех раз, єщьо раз,
Ещьо много, много раз"
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27.04.2024 22:10 Відповісти
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27.04.2024 22:13 Відповісти
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27.04.2024 22:32 Відповісти
Є над чим працювати Захисникам України!!
Підтримуймо, як можемо наших Захисників та їх Родини!
Слава Україні!!
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27.04.2024 22:07 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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27.04.2024 22:51 Відповісти
Яка "промовиста" назва у БПЛА - "Лютий" Вона не тільки характеризує його несамовитість у боротьбі з ворогом - вона й нагадує про 24 лютого 2022 року! Тобто про початок повномасштабної агресії Росії проти України
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28.04.2024 04:51 Відповісти
Треба допрацювати - білі плями зробити чорними.
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27.04.2024 22:07 Відповісти
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27.04.2024 22:08 Відповісти
так они так и писали три бочки по 200 литров, все дроны сбиты
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27.04.2024 22:14 Відповісти
НПЗ (нафтопереробний завод) і нафтобаза (великий склад) - це різні речі...
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27.04.2024 22:17 Відповісти
Саме так ,то просто склади, а ось ці заводи гіганти з яких до них йде паливо - Новополоцький та Мозирський НПЗ

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27.04.2024 22:44 Відповісти
Саме по цих кацапсінських гігантах потрібно хакнути так , щоби вони
заглохли назавжди 🤬
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27.04.2024 22:55 Відповісти
вони дуже близько до нас, але бавовнятко якось дивно не звертає на них увагу, випадковість?
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27.04.2024 23:01 Відповісти
Та так,щоб відкрити 2й фронт з Білорусі,якраз на часі.
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27.04.2024 23:07 Відповісти
Бульбафюрер не відкриває другий фронт не тому, що не хоче, а тому що не хоче і не може. Але паливом росіян забезпечує.
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28.04.2024 08:15 Відповісти
Для початку треба розірвати чинну угоду між Україною і рб "Про дружбу, партнерство і співробітництво".

І посольство закрити, і стосунки розірвати.
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27.04.2024 23:34 Відповісти
Вже було тисячі підстав для розірвання відносин.
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28.04.2024 08:17 Відповісти
Але можна просто валяти дурня, мов би "помилились", війна, туди-сюди...
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28.04.2024 10:37 Відповісти
🔥Відео сьогоднішнього повітряного бою з кабіни пілота Як-52 який збивав ворожі розвідувальні дрони над Одещиною
https://t.me/OdessaDumskayaNet/77508
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27.04.2024 22:33 Відповісти
Давно ними треба було збивати або з вертольотів .... у нас ще є тренувальні літаки для пілотів на яких можна підвіси встановлювати...

ті хто пише що шахед може пошкодити літак а як колись воювали і літаки збивали які авабомби везли і т.д.
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27.04.2024 22:50 Відповісти
якщо пілот слабенький та і ворона може його літак пошкодити.
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28.04.2024 09:44 Відповісти
у нас ще багато старших пілотів які не придатні для великих перевантажень але досить нормально б літали на таких... але їх відправляють в окопи нажаль
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28.04.2024 11:35 Відповісти
муйня це все. по теріторії кацапстану повинні прилітати ракети 24/7 а не дрони . в них тих нафтобаз міліони.
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27.04.2024 22:54 Відповісти
А краще і те і те.
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27.04.2024 22:56 Відповісти
Повинні? Навіть самі кацапи не можуть виробити таку кількість ракет, щоб по території України прилітало 24/7. А отака "муйня", яка сама нічого не робить для перемоги, намагається знецінити старання тих, хто бореться.
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28.04.2024 01:42 Відповісти
старанно теж можна перености одну купу каміння на другу . скажи чому в Донецькі працюють всі підприємства для ремонту рашистської техніки , шпиталі для воених РФ . формуються в місті військові підрозділи і він не зтертий з лиця землі .? хоча перебуває у зоні дії нашої ствольної артилоерії? зроби щось
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28.04.2024 16:07 Відповісти
Нова біда у говенях - пачєрненіє
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28.04.2024 00:05 Відповісти
треба добити залишки
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28.04.2024 09:42 Відповісти
 
 