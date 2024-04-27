Наслідки ударів українських безпілотників по нафтобазі у Смоленській області. ВIДЕО

У мережі з’явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атак на нафтобазу "Роснєфті" у селі Раздорово Смоленської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська "Радіо Свобода".

На кадрах видно, що деякі цистерни з паливом вигоріли вщент.

"Наслідки удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 24 квітня дрони СБУ, окрім бази у Смоленській області, атакували базу зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населеному пункту Ярцево Смоленської області Росії.

На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

З початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

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