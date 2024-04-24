Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело
Вночі дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази в Смоленській області, де зберігалося 26 тисяч кубометрів пального
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
Так, було атаковано дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області Росії.
На вказаних базах зберігалося 26 тис. кубометрів пального. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, персонал евакуйовували.
Топ коментарі
+13 Barbosa Barbosa
показати весь коментар24.04.2024 12:05
+10 Randall Flag #387882
показати весь коментар24.04.2024 12:03
+8 shokolad
показати весь коментар24.04.2024 12:05
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🤣🤣🤣
добре попрацювали над нафтобазами рашинськоі *********🙁