Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело

Вночі дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази в Смоленській області, де зберігалося 26 тисяч кубометрів пального

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Так, було атаковано дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області Росії.

На вказаних базах зберігалося 26 тис. кубометрів пального. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, персонал евакуйовували.

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