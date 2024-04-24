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Новини
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Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело

НПЗ у Смоленській області

Вночі дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази в Смоленській області, де зберігалося 26 тисяч кубометрів пального

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Так, було атаковано дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області Росії.

На вказаних базах зберігалося 26 тис. кубометрів пального. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, персонал евакуйовували.

Читайте: Росіяни намагаються захистити свої НПЗ від дронів за допомогою сіток

Автор: 

НПЗ (587) росія (64911) СБУ (12770)


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Топ коментарі
+13
Смолоскип Смоленський
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24.04.2024 12:05
+10
Гори-гори ясно...
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24.04.2024 12:03
+8
Гуд!! Палити срань козломорду!!
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24.04.2024 12:05
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Гори-гори ясно...
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24.04.2024 12:03 Відповісти
Смолоскип Смоленський
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24.04.2024 12:05 Відповісти
Гуд!! Палити срань козломорду!!
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24.04.2024 12:05 Відповісти
Клас!!! Чудова новина!!!
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24.04.2024 12:06 Відповісти
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24.04.2024 12:07 Відповісти
Мало. Але....

🤣🤣🤣
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24.04.2024 12:08 Відповісти
1,3 млрд фублів приблизно
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24.04.2024 12:13 Відповісти
**** в кремлю ждет расвета. А накуя?......... Дебіл.
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24.04.2024 12:10 Відповісти
Оце так діло!!
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24.04.2024 12:12 Відповісти
это называется принуждение к миру
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24.04.2024 12:12 Відповісти
А звідки про це інформація у "правоохоронних органів"?
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24.04.2024 12:12 Відповісти
от первоисточника...
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24.04.2024 14:32 Відповісти
А шо там Байден?
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24.04.2024 12:17 Відповісти
мабудь ще спить
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24.04.2024 12:18 Відповісти
Молодці наші хлопці ,
добре попрацювали над нафтобазами рашинськоі *********🙁
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24.04.2024 13:04 Відповісти
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24.04.2024 13:46 Відповісти
ги...
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24.04.2024 14:17 Відповісти
аграріям і меліораторам болот-полум'яний привіт!
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24.04.2024 14:21 Відповісти
 
 