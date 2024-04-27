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Последствия ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Смоленской области. ВИДЕО

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атак на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздорово Смоленской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское "Радио Свобода".

На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

"Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 24 апреля  дроны СБУ, кроме базы в Смоленской области, атаковали базу хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенном пункте Ярцево Смоленской области России.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

С начала 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.

Читайте также: Ночная охота дронов СБУ: "бавовна" на военном аэродроме и двух НПЗ в Краснодарском крае РФ

Автор: 

НПЗ (239) СБУ (19890) дроны (3909)


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Топ комментарии
+26
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27.04.2024 22:13
+19
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27.04.2024 22:08
+12
е ще по чому ще допрацювати /повторити
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27.04.2024 22:04
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е ще по чому ще допрацювати /повторити
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27.04.2024 22:04 Ответить
ГУР уничтожила РЛС к С-400. Работал польский камикадзе Warmateпродвинулись в Крынках

https://www.youtube.com/watch?v=lHlP-eXvFDc
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27.04.2024 22:11 Ответить
гарнесенько...але можна додати
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27.04.2024 22:04 Ответить
А щоб москалям веселыше було, то під пісню:
"Ех раз, єщьо раз,
Ещьо много, много раз"
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27.04.2024 22:10 Ответить
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27.04.2024 22:13 Ответить
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27.04.2024 22:32 Ответить
Є над чим працювати Захисникам України!!
Підтримуймо, як можемо наших Захисників та їх Родини!
Слава Україні!!
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27.04.2024 22:07 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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27.04.2024 22:51 Ответить
Яка "промовиста" назва у БПЛА - "Лютий" Вона не тільки характеризує його несамовитість у боротьбі з ворогом - вона й нагадує про 24 лютого 2022 року! Тобто про початок повномасштабної агресії Росії проти України
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28.04.2024 04:51 Ответить
Треба допрацювати - білі плями зробити чорними.
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27.04.2024 22:07 Ответить
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27.04.2024 22:08 Ответить
так они так и писали три бочки по 200 литров, все дроны сбиты
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27.04.2024 22:14 Ответить
НПЗ (нафтопереробний завод) і нафтобаза (великий склад) - це різні речі...
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27.04.2024 22:17 Ответить
Саме так ,то просто склади, а ось ці заводи гіганти з яких до них йде паливо - Новополоцький та Мозирський НПЗ

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27.04.2024 22:44 Ответить
Саме по цих кацапсінських гігантах потрібно хакнути так , щоби вони
заглохли назавжди 🤬
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27.04.2024 22:55 Ответить
вони дуже близько до нас, але бавовнятко якось дивно не звертає на них увагу, випадковість?
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27.04.2024 23:01 Ответить
Та так,щоб відкрити 2й фронт з Білорусі,якраз на часі.
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27.04.2024 23:07 Ответить
Бульбафюрер не відкриває другий фронт не тому, що не хоче, а тому що не хоче і не може. Але паливом росіян забезпечує.
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28.04.2024 08:15 Ответить
Для початку треба розірвати чинну угоду між Україною і рб "Про дружбу, партнерство і співробітництво".

І посольство закрити, і стосунки розірвати.
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27.04.2024 23:34 Ответить
Вже було тисячі підстав для розірвання відносин.
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28.04.2024 08:17 Ответить
Але можна просто валяти дурня, мов би "помилились", війна, туди-сюди...
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28.04.2024 10:37 Ответить
🔥Відео сьогоднішнього повітряного бою з кабіни пілота Як-52 який збивав ворожі розвідувальні дрони над Одещиною
https://t.me/OdessaDumskayaNet/77508
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27.04.2024 22:33 Ответить
Давно ними треба було збивати або з вертольотів .... у нас ще є тренувальні літаки для пілотів на яких можна підвіси встановлювати...

ті хто пише що шахед може пошкодити літак а як колись воювали і літаки збивали які авабомби везли і т.д.
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27.04.2024 22:50 Ответить
якщо пілот слабенький та і ворона може його літак пошкодити.
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28.04.2024 09:44 Ответить
у нас ще багато старших пілотів які не придатні для великих перевантажень але досить нормально б літали на таких... але їх відправляють в окопи нажаль
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28.04.2024 11:35 Ответить
муйня це все. по теріторії кацапстану повинні прилітати ракети 24/7 а не дрони . в них тих нафтобаз міліони.
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27.04.2024 22:54 Ответить
А краще і те і те.
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27.04.2024 22:56 Ответить
Повинні? Навіть самі кацапи не можуть виробити таку кількість ракет, щоб по території України прилітало 24/7. А отака "муйня", яка сама нічого не робить для перемоги, намагається знецінити старання тих, хто бореться.
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28.04.2024 01:42 Ответить
старанно теж можна перености одну купу каміння на другу . скажи чому в Донецькі працюють всі підприємства для ремонту рашистської техніки , шпиталі для воених РФ . формуються в місті військові підрозділи і він не зтертий з лиця землі .? хоча перебуває у зоні дії нашої ствольної артилоерії? зроби щось
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28.04.2024 16:07 Ответить
Нова біда у говенях - пачєрненіє
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28.04.2024 00:05 Ответить
треба добити залишки
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28.04.2024 09:42 Ответить
 
 