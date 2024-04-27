Последствия ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Смоленской области. ВИДЕО

В сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атак на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздорово Смоленской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское "Радио Свобода".

На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

"Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 24 апреля дроны СБУ, кроме базы в Смоленской области, атаковали базу хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенном пункте Ярцево Смоленской области России.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

С начала 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.

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