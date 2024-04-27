Ночная охота дронов СБУ: "бавовна" на военном аэродроме и двух НПЗ в Краснодарском крае РФ
Ночь на субботу стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевск", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России.
По данным источников Цензор.НЕТ, "бавовна" на эти объекты пришла благодаря дронам СБУ.
Как отмечается, в атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними.
"Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это - ключевые технологические объекты заводов", - информируют источники.
Также сообщается, что после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.
"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметил информированный источник.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом - нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" и Ильский НПЗ, а также другие объекты региона.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceeewv/the_result_of_a_drone_attack_last_night_on_an/
(до речі - сьогодні вранці виходив на вулицю Натрусив з дерев хрущів З"явилось близько сотні "добровольців" Завтра вранці поїду на рибалку "нахлистом" Язь, головень, чехонь, білизнА дуже ******* хрущів
Ось джерело з прикордонної служби -
"У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" - це кордон з Білоруссю.
Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій, https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283474263891451 повідомили в ДПСУ ."
За Бучу, за тисячи закатованих українців і всі спаплюжені села Київщини відповідає також і Білорусь через державний кордон якої зайшли військові формування!
От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
Тому для нас більш критично спалити пару колон АВТ-5 чи АВТ-6 на російських НПЗ, чим звертати увагу на білоруські НПЗ.
А ще є новололоцький НПЗ, яке теж є гарною мишенью для припинення постачання у рашку.
Згідно з інформації видання ASTRA, яке посилається на джерела у екстрених службах, внаслідок удару також були уражені військові літаки. Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Очікуємо більш детальної інформації.
Але на відео видно модулі УМПК якими оснащують авіабомби, перед скидом по українським позиціям. Дуже гарно видно задні крильця планування та корекції.
Найкраще ППО- це ракети по аеродрому.
https://streamable.com/x5q2xk
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
bitte und nicht dank
Ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде. (Твердження було помилковим. Діапазон помилки - 7 годин)
будем вважати це офіційним вибаченням інфопомийки таймзе для своїх читачів.
А щодо сепаратних переговорів між вазеліном і московитами, то Чорновіл розклав все по поличках доволі давно. І те що був факт переговорів я навіть не сумніваюсь. Нєкто професор Соловей із штанів вискакував щебечучи про "мірний трек"
Информирование о тех или иных событиях, связанных с разного рода неприятностями, в России отработаны согласно устоявшемуся протоколу. Вначале идет обезличенная информация о самом событии с обязательным добавлением «жертв и разрушений нет». Следующая информация может содержать о неком незначительном последствии случившегося - тогда всплывают известные термины «возгорание», «задымление» и прочие «хлопки». Наконец, когда обыватель воспринял, что ничего особенного не произошло, включается третья фаза информирования - уже близкая к реальности.
С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.
Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.
Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.
Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.
Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.