Ночная охота дронов СБУ: "бавовна" на военном аэродроме и двух НПЗ в Краснодарском крае РФ

Ночь на субботу стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевск", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России.

По данным источников Цензор.НЕТ, "бавовна" на эти объекты пришла благодаря дронам СБУ.

Как отмечается, в атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними.

"Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это - ключевые технологические объекты заводов", - информируют источники.

Также сообщается, что после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

Читайте: Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м топлива, - источник

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметил информированный источник.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом - нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" и Ильский НПЗ, а также другие объекты региона.