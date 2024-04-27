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Новости Война
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Ночная охота дронов СБУ: "бавовна" на военном аэродроме и двух НПЗ в Краснодарском крае РФ

нпз

Ночь на субботу стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевск", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России.

По данным источников Цензор.НЕТ, "бавовна" на эти объекты пришла благодаря дронам СБУ.

Как отмечается, в атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними.

"Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это - ключевые технологические объекты заводов", - информируют источники.

Также сообщается, что после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

Читайте: Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м топлива, - источник

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметил информированный источник.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом - нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" и Ильский НПЗ, а также другие объекты региона.

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НПЗ (238) россия (95352) СБУ (19851) дроны (3841)


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Топ комментарии
+35
Оце найправильніша тактика: удар не по одному об"єкту регіону, по всій території Кацапії, а по кількох об"єктах одного регіону одночасно! Щоб вони металися від одного об"єкту до іншого і не знали, "за що хапаться" - куди кинуть рятувальників спочатку, а куди - "и так переб"ются!" І щоб уся Росія лягала спать в очікуванні - "Какую область "бандеры" запалят этай ночью?"
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27.04.2024 11:01
+18
Я дуже радий, що Порошенко й досі тобі у штани сере!
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27.04.2024 12:00
+17
Ще для підстраховки треба бахнути по мозирьскому нпз щоб кацапня в Індії купляла бензин та дт.
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27.04.2024 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Оце найправильніша тактика: удар не по одному об"єкту регіону, по всій території Кацапії, а по кількох об"єктах одного регіону одночасно! Щоб вони металися від одного об"єкту до іншого і не знали, "за що хапаться" - куди кинуть рятувальників спочатку, а куди - "и так переб"ются!" І щоб уся Росія лягала спать в очікуванні - "Какую область "бандеры" запалят этай ночью?"
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27.04.2024 11:01 Ответить
68 безпілотників по рюсьні, це вам не хрінсобачий . Якби ще щоб кожну ніч...
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27.04.2024 11:16 Ответить
Та "фігня"! З асфальту наліплять! У "Блазня" язик широкий і довгий - справиться!
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27.04.2024 11:35 Ответить
О! Щось про Пєтю і російский дизель не чув... Нова методичка? Розповіси? Бо цікаво ж!
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27.04.2024 11:58 Ответить
Я дуже радий, що Порошенко й досі тобі у штани сере!
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27.04.2024 12:00 Ответить
Вот видео последствий атаки на Кущевский аэродром:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ceeewv/the_result_of_a_drone_attack_last_night_on_an/
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27.04.2024 22:39 Ответить
Мій комп цього "не бачить"!
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28.04.2024 02:24 Ответить
Я вибачаюся.
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28.04.2024 05:35 Ответить
Та нічого! Я через скопійовану "КБ" передачу Стерненка побачив те що ти мені хотів показать Ну - що сказать? Непогано! Це я кажу як колишній військовослужбовець ВПС Адже тепер бомби (навіть якщо не попали в сам склад) будуть лежать "як дрова" - бо знищений "елемент доставки" Це все одно що знять гальмівні циліндри на автомобілі! Двигун працює Коробка передач - теж Навіть колеса крутяться! А їздить не можна!
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28.04.2024 05:50 Ответить
Все правильно сказано. Згоден. Прилетить удруге.
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28.04.2024 06:11 Ответить
Головне координати відомі. Справа часу.
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28.04.2024 06:16 Ответить
І аеродром та склади бомб та ПММ - стаціонарні об"єкти! Їх з місця не зрушиш і не переховаєш! І якщо бомби після знищення складу ще можна підвезти і прямо "викласти на грунт" (є така штука у військах - коли ********** планують використовувать відразу і тривалий час не зберігать) - то з ПММ - зовсім інша історія Літак напряму з цистерни залізничної не заправиш Пальне потрібно злить у цистерни зберігання Воно там повинно відстояться деякий час Потім потрібно злить відстій Потім провести попередній лабораторний аналіз Лише після цього пальне придатне до заправлення паливозаправників та заливки в ЛА
(до речі - сьогодні вранці виходив на вулицю Натрусив з дерев хрущів З"явилось близько сотні "добровольців" Завтра вранці поїду на рибалку "нахлистом" Язь, головень, чехонь, білизнА дуже ******* хрущів
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28.04.2024 07:42 Ответить
Так...наступною має бути русская електростанція.
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27.04.2024 11:01 Ответить
Блискавична реакція лукашенкі:
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27.04.2024 11:03 Ответить
Бракує лише фото сфінктера бульбафюрера.
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27.04.2024 11:13 Ответить
Там те ж саме.
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27.04.2024 11:14 Ответить
"Те саме" × 10
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27.04.2024 11:16 Ответить
І вуса є?
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27.04.2024 11:16 Ответить
Борода, як у Карла Маркса.
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27.04.2024 13:36 Ответить
Ще для підстраховки треба бахнути по мозирьскому нпз щоб кацапня в Індії купляла бензин та дт.
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27.04.2024 11:08 Ответить
Не підстраховка, а головний удар має йти саме туди тому ,що це зараз основний паливний резерв армії рф. Але бавовна туди жодного разу не завітала , чому?
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27.04.2024 11:40 Ответить
бо теріторія білорусії. А ось вразити НПС "Унєча", яка качає нафту на Мозирський НПЗ - це цілком реально. https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B045 Вона знаходиться на відстані 50 км від нашого кордону.
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27.04.2024 18:55 Ответить
І що лол???Що ви хочете сказати, що білорусь не є учасником агресії? То поясніть те, що відбулося 24 лютого 2022 року
Ось джерело з прикордонної служби -

"У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" - це кордон з Білоруссю.

Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій, https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283474263891451 повідомили в ДПСУ ."
За Бучу, за тисячи закатованих українців і всі спаплюжені села Київщини відповідає також і Білорусь через державний кордон якої зайшли військові формування!
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27.04.2024 21:01 Ответить
хочу сказати, що по теріторії білорусії ударів не буде.
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28.04.2024 02:05 Ответить
значить дефіциту пального у рос.армії не буде і вони можуть спокійно роками провадити свій план ресурсної війни на виснаження України.
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28.04.2024 16:44 Ответить
Мозирський НПЗ ніяким чином не може впливати на відсутність дефіциту пального у російській армії, бо його потужність всього 12-13 мільйонів тон переробки на рік, а сумарна потужність російських НПЗ більше трьохсот мільйонів тон перербки нафти на рік. Тому наразі росіянам вистачає в армії свого пального.
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28.04.2024 18:31 Ответить
Може.Там два НПЗ Мозирський та Новополоцький їх потужність переробки нафти знайдете в мережі, там зроблена реконструкція.
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28.04.2024 20:25 Ответить
Не може. Частка білоруського палива на росії незначна, бо по-перше, воно давно законтрактовано на Сирію та інші "бантустани", а по-друге він на росії особливо не потрібний, надто він дорогий, і його там достатньо. Щоб зрозуміти, скільки палива теоретично може продатись на росію, то ось вам деякі цифри: на білорусії два заводи - Мозирський та Новополоцький - загальною теоретичною потужністю 24 млн тонн, а внутрішній ринок Білорусі - 8 млн. тонн. Все інше раніше експортувалося - переважно до Європи та України. Галузь безперечно зараз перебуває в кризі, але більшість даних тут зараз засекречена. У 2022 році було перероблено 12,5 млн. тонн нафти, тобто на продаж до "бантустанів" та росії пішло паливо від переробки 4,5 млн тон нафти. І це при тому, що росіські НПЗ наразі переробляють близько 300 млн тон нафти на рік. Тобто частка палива від білоруськмх МНПЗ та "Нафтана", яка теоретично може попасти на російський ринок - це ні про що.

От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
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28.04.2024 20:46 Ответить
ви так говорите ніби білорусь це якась незалежна країна яка вирішує що і куди буде продавати з російської нафти) всі цифри ,що куди і як качає давно відомо але зрозуміло це необговорюється , побачимо що далі буде.
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28.04.2024 20:52 Ответить
Цифри я вам навів. У білорусі є міжнародні контракти, які вона виконує. На росію йде невелика частка палива для імпорту, який наразі скоріше за все йде по «своповій схемі»: до росії передаються нафтопродукти з білорусії, а еквівалентну кількість російських відправляється споживачам за кордон - на експорт як білоруські. Після того, як Україна показала можливість обстрілу відповідних об'єктів, у тому числі НПЗ на росії, частка білоруських продуктів у загальному обсязі російської нафтопереробки зростатиме, хоч і без можливості визначити її точну кількість. Але ці цири можуть коливатись тільки у межах сумарної потужності МНПЗ і "Нафтана" - 24 млн тон7 на рік мінус 8 млн тон свого внутрішнього споживання. Є деякі сумніви, що галузь наразі технічно спроможна після довгих санкцій вити на максимальну теоретичну потужність.
Тому для нас більш критично спалити пару колон АВТ-5 чи АВТ-6 на російських НПЗ, чим звертати увагу на білоруські НПЗ.
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28.04.2024 21:19 Ответить
я не вирішую але я б їх ліквідував, це була б хоч якась помста з те, що через них сталося у Київській обл. 2022р. вони скотиняки разом з кацапами вдарили тоді у тил де були тільки невеликі загони прикордонників.
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29.04.2024 01:59 Ответить
я вже казав, що у відносинах Мінська та Києва існує певний ретельний баланс. Білоруський режим підтримує агресію росії, але не відправляє білоруські війська до України. Літаки сьогодні не злітають із білоруських аеродромів для бомбардування наших міст. Тепер нам цього достатньо. Тому навряд чи сьогодні нам вигідно спровокувати білорусію на на якісь більш рішучі дії, і отримати ще 1000+ довжини фронту. Враховуючи "ентузіазм" потенційних мобілізованих.
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29.04.2024 03:06 Ответить
Для подстраховки можно заняться теневым танкерным флотом
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27.04.2024 15:01 Ответить
Нехай картофельний фюрер відповість за напад на Україну у 2022 з іі територіі Це картофельний вже потім всрався, що разом з путлером булу у гаазі.

А ще є новололоцький НПЗ, яке теж є гарною мишенью для припинення постачання у рашку.
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27.04.2024 20:50 Ответить
по неофіційним каналам відомо що з цих двох заводів практично 100% йде на забезпечення російської армії , я так зрозумів є якась домовленість нашого зелебоби і білоруського недофюрера про недоторканість НПЗ, але все одно з часом ми дізнаємося і "офісні" щури будуть відповідати.
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27.04.2024 21:08 Ответить
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27.04.2024 11:12 Ответить
Бреше, як кацап кирзовий.
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27.04.2024 11:15 Ответить
ну факт влучання в ректифікаційну колону підтвердив ) а ця приблуда основна ціль.
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27.04.2024 11:19 Ответить
Не бреше. Резервуари нам і на фіг не здались, а ось колона - це запорука, що нових нафтопродуктів не буде ще дуууже довго (бо чим же її ремонтувати?)!
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27.04.2024 14:56 Ответить
Удар по військовому аеродрому у станиці Кущевська

Згідно з інформації видання ASTRA, яке посилається на джерела у екстрених службах, внаслідок удару також були уражені військові літаки. Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Очікуємо більш детальної інформації.

Але на відео видно модулі УМПК якими оснащують авіабомби, перед скидом по українським позиціям. Дуже гарно видно задні крильця планування та корекції.

Найкраще ППО- це ракети по аеродрому.
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27.04.2024 11:32 Ответить
Це відео? Так, дійсно - чітко видно модулі УМПК

https://streamable.com/x5q2xk
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27.04.2024 11:44 Ответить
цікавий допис від "таймЗє"

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

bitte und nicht dank
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27.04.2024 11:35 Ответить
єта помойка как раз заявляла что помощь конгрес не примет и тд и тп и как обычно зрада зрадная,а в итоге все прошло гладко.эта говнопомойка похлеще скабеевщены и соловья)
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27.04.2024 11:37 Ответить
23.‎04.‎2024

Ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде. (Твердження було помилковим. Діапазон помилки - 7 годин)

будем вважати це офіційним вибаченням інфопомийки таймзе для своїх читачів.

А щодо сепаратних переговорів між вазеліном і московитами, то Чорновіл розклав все по поличках доволі давно. І те що був факт переговорів я навіть не сумніваюсь. Нєкто професор Соловей із штанів вискакував щебечучи про "мірний трек"
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27.04.2024 11:41 Ответить
помойка то у тебе в голові, чучело подоляцьке
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27.04.2024 18:00 Ответить
Що за помийка Die Welt, вам вже розповіли. А договор той був за датою кінця березня 2022 року. Це тоді, коли оркі втекли з-під Києва, а наші "переговірники" почули про Бучу і пішли з тих переговорів. І хто про це ще не знає?
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27.04.2024 15:08 Ответить
Мюрид:

Информирование о тех или иных событиях, связанных с разного рода неприятностями, в России отработаны согласно устоявшемуся протоколу. Вначале идет обезличенная информация о самом событии с обязательным добавлением «жертв и разрушений нет». Следующая информация может содержать о неком незначительном последствии случившегося - тогда всплывают известные термины «возгорание», «задымление» и прочие «хлопки». Наконец, когда обыватель воспринял, что ничего особенного не произошло, включается третья фаза информирования - уже близкая к реальности.

С нынешней ночной атакой по Краснодарскому краю всё ровно по протоколу. Вначале собственно об атаке - примерно 10 дронов куда-то там пытались долететь, все сбиты.

Затем пошла следующая фаза - обломки сбитых куда-то упали, службы ликвидируют последствия падений, повреждена при падении беспилотника колонна. Число беспилотников выросло до 66.

Наконец, сообщение об остановке производства на Славянском НПЗ (https://t.me/rbc_news/93836) вследствие «сильного пожара». То есть - что-то куда-то попало, причем достаточно серьезно, чтобы остановить завод.

Вместо атаки дронов может быть наводнение, прорыв теплотрассы, пожар - протокол об информировании всегда один и тот же. Даже если прилетит пару стратегических боеголовок, не изменится ничего: вначале будет бодрое сообщение, что они все сбиты. Потом - что обломки куда-то упали и подожгли сухую траву. Ну, а потом уже сообщат об оценке мощности подрыва - килотонн четыреста, не больше. Слабаки, вот у нас разделяющиеся десять боеголовок суммарно дают несколько мегатонн, это мощь, а не то, что эта мелочёвка.

Пропаганда - она не про факты, она про интонацию.
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27.04.2024 11:40 Ответить
краткость сестра таланта
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27.04.2024 12:01 Ответить
https://t.me/voynareal/88463 "Мама, це не балістика?" - запитання 3-річної дитини під час повітряної тривоги...
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27.04.2024 12:00 Ответить
Розумні у нас дітки 🙂
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27.04.2024 12:33 Ответить
Тільки б вони не зупинялися!🙏
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27.04.2024 17:29 Ответить
Ну що тут сказати- Героям слава!
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27.04.2024 17:44 Ответить
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27.04.2024 22:46 Ответить
Как можнно больше уничтожать нпз. Брананы под названием русские россияне(людми их никак не назову)-именно подорождаие бензина на параше считьают поражением. Не гибель их односелчан баранов кто записалдся на контракт а именноо подорожание бензина и прочего хрючева эти русские животные Надеюсь у нас есть беспилотники способные уничтожимть ТЕЦ москвы в разгар зимы.Ну и беспилотники с муором из черонобыля на москву-если ******* фюрер захочет запустить хоть один самый слв=абый ядерный заряд. Украина это сильная страна которая до сих пор не показала всю свою силу. А давно пора. Слава Героям!
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28.04.2024 00:38 Ответить
Що тут тішитися, а фронт то сиплеться ) Москалі так пруть, що вуха завертаються. Сирський в шоці і не знає що робити!
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28.04.2024 17:00 Ответить
 
 