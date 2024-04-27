Дроны атаковали Краснодарский край РФ: загорелись Ильский и Славянский НПЗ, нанесены удары по битумному заводу. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на субботу, 27 апреля, беспилотники атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани и Ильский НПЗ, а также другие объекты региона. После атаки БПЛА на заводе возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожено более 10 беспилотников.

"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - отметил он.

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Атака на российские НПЗ

По данным росСМИ, около 05:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели по меньшей мере семь взрывов, после чего в небе возникло яркое зарево.

Как сообщил глава Славянского района региона, во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

Также сообщается, что в Северском районе Краснодарского края атакован еще Ильский НПЗ.

После атаки БПЛА на заводе возник пожар, он уже почти потушен.

Минэнерго Украины подтвердило удары по НПЗ в РФ

Позже в украинском Министерстве энергетики подтвердили, что этой ночью в Краснодарском крае были атакованы два НПЗ.

Предварительно, удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар.

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Кроме того, из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки БПЛА.

По данным Минобороны России средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили шестьдесят шесть БПЛА, еще два дрона были уничтожены над временно оккупированным Крымом.