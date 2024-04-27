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Дроны атаковали Краснодарский край РФ: загорелись Ильский и Славянский НПЗ, нанесены удары по битумному заводу. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на субботу, 27 апреля, беспилотники атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани и Ильский НПЗ, а также другие объекты региона. После атаки БПЛА на заводе возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожено более 10 беспилотников.

"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м топлива, - источник

Атака на российские НПЗ

По данным росСМИ, около 05:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели по меньшей мере семь взрывов, после чего в небе возникло яркое зарево.

Атака дронів на Кубань

Как сообщил глава Славянского района региона, во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

Также сообщается, что в Северском районе Краснодарского края атакован еще Ильский НПЗ.

После атаки БПЛА на заводе возник пожар, он уже почти потушен.

Атака БПЛА на НПЗ у Росії

Минэнерго Украины подтвердило удары по НПЗ в РФ

Позже в украинском Министерстве энергетики подтвердили, что этой ночью в Краснодарском крае были атакованы два НПЗ.

Предварительно, удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар.

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Кроме того, из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки БПЛА.

По данным Минобороны России средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили шестьдесят шесть БПЛА, еще два дрона были уничтожены над временно оккупированным Крымом.

Автор: 

беспилотник (3529) Кубань (106) НПЗ (238) россия (95352)


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Топ комментарии
+27
Якщо спалити на хрін москву, то кацапи скажуть, що нічого не було, і вони все збили.
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27.04.2024 09:42
+26
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
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27.04.2024 09:25
+16
Ліниві кацапи. Біля рефтикаційних колон не косять минулорічні сухі бурьяни. Кинув недопалок капап ховаючись від дрона, от і пожежа.
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27.04.2024 09:33
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Гори, гори ясно, щоби не погасло !
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27.04.2024 09:25 Ответить
Ліниві кацапи. Біля рефтикаційних колон не косять минулорічні сухі бурьяни. Кинув недопалок капап ховаючись від дрона, от і пожежа.
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27.04.2024 09:33 Ответить
где наташа ***** бровко?)))или из нормандской рязани про мего кацапское пво чего то не пишеться?)
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27.04.2024 09:26 Ответить
Тушит жопу.
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27.04.2024 09:29 Ответить
Де чергові збиті 35 безпілотників?)
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27.04.2024 09:28 Ответить
66 сбито написали)
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27.04.2024 09:40 Ответить
Ох у Байдена дупа палає
я готовий удвічі за пальне платити щоб його не переобрал
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27.04.2024 09:32 Ответить
Трамп всіх порятує, чи тільки Пуйла?
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27.04.2024 09:51 Ответить
A tvaia dupa kak ? Dumaiu uzhe davno porvanna .....😁
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27.04.2024 10:45 Ответить
Хоч би раз повідомили для приколу, що один БПЛА кудись влучив. Ні завжди "фсьо сбіта, патерь нєт 100500унічтожєна"
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27.04.2024 09:33 Ответить
Якщо спалити на хрін москву, то кацапи скажуть, що нічого не було, і вони все збили.
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27.04.2024 09:42 Ответить
... риба гниє з голови - путін давно нєт даже в морозілке
на кацапах реальности нет
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27.04.2024 10:58 Ответить
Щодо балалайні, то гівно не гниє, реально. ))
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27.04.2024 11:04 Ответить
ну от нахера хвалитись і брати на себе відповідальність , для цього є хусіти .
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27.04.2024 09:43 Ответить
Палять, приблуди якісь, на московії суху траву, ось тобі й наслідки !!
Ну, нічого, пофарбують і буде, ще краще…
Слава Захисникам України та їх Родинам! Дякуємо за Україну
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27.04.2024 09:49 Ответить
Не бачу фсбшної "наташи боровко" та "кукуя" під цією гарною новиною ))
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27.04.2024 09:57 Ответить
по бітумному не можна, тож парнери зелених мародерів на великому крадівництві!!
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27.04.2024 09:57 Ответить
Бітум на чьорий хлєб - міровой закусон !
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27.04.2024 10:43 Ответить
https://youtu.be/nl4JCanno0I?si=hkFwxHZaYaQxCZaN ...

Про дЕрмака и его шоблу зрада зрадонька...
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27.04.2024 10:23 Ответить
за то светло
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27.04.2024 11:01 Ответить
Павриждениёв нетутя, патаму чё усё сгарела. 🤣🤣🤣
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27.04.2024 12:03 Ответить
Хлапок и задімленьє в падтаплєньях - слабає намоканье камышов таму причиной стало!
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27.04.2024 14:20 Ответить
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27.04.2024 15:44 Ответить
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз... Для ума." (с)
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27.04.2024 18:00 Ответить
У меня ноги перестают болеть когда слышу что на росии уничтожен очередной НПЗ. И наши украинские соловьи поют весело. ******* по из яйцам,,-по НПЗ.. Все кто причастен-уже вписали свои имена в ИСТОРИЮ. Уважаю каждого!. Слава Украине-Героям Слава!
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27.04.2024 22:54 Ответить
Це бальзам на душу
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28.04.2024 00:32 Ответить
вся економіка свинособак - нафта і газ, а нпз це не електростанція, достатньо маленького сірника і як горить!!
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28.04.2024 09:27 Ответить
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28.04.2024 11:43 Ответить
йой, яка краса!.... а що це міняє на фронті??
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28.04.2024 21:46 Ответить
 
 