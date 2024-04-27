Дрони атакували Краснодарський край РФ: загорілися Ільський та Слов’янський НПЗ, завдано ударів по бітумному заводу. ФОТО+ВІДЕО

У ніч на суботу, 27 квітня, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов’янськ ЕКО" поблизу міста Слов’янськ-на-Кубані та Ільський НПЗ, а також інші об’єкти регіону. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.

"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - зазначив він.

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Атака на російські НПЗ

За даними росЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані прогриміли щонайменше сім вибухів, після чого у небі виникла яскрава заграва.

Як повідомив голова Слов'янського району регіону, під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Також повідомляється, що у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано ще Ільський НПЗ.

Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже погашена.

Міненерго України підтвердило удари по НПЗ у РФ

Пізніше в українському Міністерстві енергетики підтвердили, що цієї ночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ.

Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

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Крім того, з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БПЛА.

За даними Міноборони Росії засоби ППО над територією Краснодарського краю нібито знищили та перехопили шістдесят шість БПЛА, ще два дрони було знищено над тимчасово окупованим Кримом.