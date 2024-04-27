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Новини
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Дрони атакували Краснодарський край РФ: загорілися Ільський та Слов’янський НПЗ, завдано ударів по бітумному заводу. ФОТО+ВІДЕО

У ніч на суботу, 27 квітня, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов’янськ ЕКО" поблизу міста Слов’янськ-на-Кубані та Ільський НПЗ, а також інші об’єкти регіону. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.

"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело

Атака на російські НПЗ

За даними росЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані прогриміли щонайменше сім вибухів, після чого у небі виникла яскрава заграва.

Атака дронів на Кубань

Як повідомив голова Слов'янського району регіону, під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Також повідомляється, що у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано ще Ільський НПЗ.

Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже погашена.

Атака БПЛА на НПЗ у Росії

Міненерго України підтвердило удари по НПЗ у РФ

Пізніше в українському Міністерстві енергетики підтвердили, що цієї ночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ.

Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

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Крім того, з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БПЛА.

За даними Міноборони Росії засоби ППО над територією Краснодарського краю нібито знищили та перехопили шістдесят шість БПЛА, ще два дрони було знищено над тимчасово окупованим Кримом.

Автор: 

безпілотник (4087) Кубань (16) НПЗ (587) росія (64911) Удари по РФ (264)


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Топ коментарі
+27
Якщо спалити на хрін москву, то кацапи скажуть, що нічого не було, і вони все збили.
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27.04.2024 09:42
+26
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
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27.04.2024 09:25
+16
Ліниві кацапи. Біля рефтикаційних колон не косять минулорічні сухі бурьяни. Кинув недопалок капап ховаючись від дрона, от і пожежа.
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27.04.2024 09:33
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Гори, гори ясно, щоби не погасло !
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27.04.2024 09:25 Відповісти
Ліниві кацапи. Біля рефтикаційних колон не косять минулорічні сухі бурьяни. Кинув недопалок капап ховаючись від дрона, от і пожежа.
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27.04.2024 09:33 Відповісти
где наташа ***** бровко?)))или из нормандской рязани про мего кацапское пво чего то не пишеться?)
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27.04.2024 09:26 Відповісти
Тушит жопу.
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27.04.2024 09:29 Відповісти
Де чергові збиті 35 безпілотників?)
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27.04.2024 09:28 Відповісти
66 сбито написали)
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27.04.2024 09:40 Відповісти
Ох у Байдена дупа палає
я готовий удвічі за пальне платити щоб його не переобрал
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27.04.2024 09:32 Відповісти
Трамп всіх порятує, чи тільки Пуйла?
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27.04.2024 09:51 Відповісти
A tvaia dupa kak ? Dumaiu uzhe davno porvanna .....😁
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27.04.2024 10:45 Відповісти
Хоч би раз повідомили для приколу, що один БПЛА кудись влучив. Ні завжди "фсьо сбіта, патерь нєт 100500унічтожєна"
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27.04.2024 09:33 Відповісти
Якщо спалити на хрін москву, то кацапи скажуть, що нічого не було, і вони все збили.
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27.04.2024 09:42 Відповісти
... риба гниє з голови - путін давно нєт даже в морозілке
на кацапах реальности нет
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27.04.2024 10:58 Відповісти
Щодо балалайні, то гівно не гниє, реально. ))
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27.04.2024 11:04 Відповісти
ну от нахера хвалитись і брати на себе відповідальність , для цього є хусіти .
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27.04.2024 09:43 Відповісти
Палять, приблуди якісь, на московії суху траву, ось тобі й наслідки !!
Ну, нічого, пофарбують і буде, ще краще…
Слава Захисникам України та їх Родинам! Дякуємо за Україну
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27.04.2024 09:49 Відповісти
Не бачу фсбшної "наташи боровко" та "кукуя" під цією гарною новиною ))
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27.04.2024 09:57 Відповісти
по бітумному не можна, тож парнери зелених мародерів на великому крадівництві!!
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27.04.2024 09:57 Відповісти
Бітум на чьорий хлєб - міровой закусон !
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27.04.2024 10:43 Відповісти
https://youtu.be/nl4JCanno0I?si=hkFwxHZaYaQxCZaN ...

Про дЕрмака и его шоблу зрада зрадонька...
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27.04.2024 10:23 Відповісти
за то светло
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27.04.2024 11:01 Відповісти
Павриждениёв нетутя, патаму чё усё сгарела. 🤣🤣🤣
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27.04.2024 12:03 Відповісти
Хлапок и задімленьє в падтаплєньях - слабає намоканье камышов таму причиной стало!
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27.04.2024 14:20 Відповісти
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27.04.2024 15:44 Відповісти
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз... Для ума." (с)
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27.04.2024 18:00 Відповісти
У меня ноги перестают болеть когда слышу что на росии уничтожен очередной НПЗ. И наши украинские соловьи поют весело. ******* по из яйцам,,-по НПЗ.. Все кто причастен-уже вписали свои имена в ИСТОРИЮ. Уважаю каждого!. Слава Украине-Героям Слава!
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27.04.2024 22:54 Відповісти
Це бальзам на душу
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28.04.2024 00:32 Відповісти
вся економіка свинособак - нафта і газ, а нпз це не електростанція, достатньо маленького сірника і як горить!!
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28.04.2024 09:27 Відповісти
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28.04.2024 11:43 Відповісти
йой, яка краса!.... а що це міняє на фронті??
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28.04.2024 21:46 Відповісти
 
 