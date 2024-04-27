Нічне полювання дронів СБУ: "бавовна" на військовому аеродромі та двох НПЗ у Краснодарському краї РФ

Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевск", а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії.

За даними джерел Цензор.НЕТ, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ.

Як зазначається, в атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними.

"Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ. Це - ключові технологічні об‘єкти заводів", - інформують джерела.

Також повідомляється, що після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Читайте: Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ, там зберігалося 26 тис. куб. м пального, - джерело

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", - зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом - нафтопереробний завод ТОВ "Слов’янськ ЕКО" та Ільський НПЗ, а також інші об’єкти регіону.