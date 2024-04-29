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Новости Фото Война
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Задержаны супруги-агенты РФ, которые наводили "Грады" на приграничье Сумщины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине задержали супругов-российских агентов, которые корректировали удары российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Супругов-агентов российской разведки, которые готовили удары по подразделениям ВСУ, обороняющим северо-восточные рубежи Украины, задержали "на горячем".

Для обстрела оккупанты планировали применить различные виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

"Чтобы скорректировать вражеские атаки, фигуранты должны были выявить места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам. Об этом замысле агрессора сотрудники СБУ узнали еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов. Это позволило своевременно провести комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержать обоих злоумышленников, когда они проводили доразведку вблизи потенциальной цели.

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По данным следствия, супружеская пара безработных местных жителей дистанционно работали на российскую спецслужбу через анонимный чат в мессенджере. Для выполнения вражеского задания предатели на собственном автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны. Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для обозначения геолокаций ВСУ на гугл-картах", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Читайте: В течение дня 10 громад Сумщины подверглись российским обстрелам, - ОВА

СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині
СБУ затримала російських агентів на Сумщині

Автор: 

СБУ (19890) Сумская область (3117)


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Топ комментарии
+15
Повісити сук!
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29.04.2024 10:24
+12
а це агенти фсб, чи працівники ОПи???
бо я не бачу різниці між цими конторами...
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29.04.2024 10:17
+9
Це, і є результатом московської політики, яку проводили, оті мудрили, на посадах у АПУ, ВРУ та КМУ, ОДА, суддів, ЗМІ, під патронатом комуністів-************, ще з часу кучми, після УБИВСТВА ними (руками ФСБ+СБУ та «підібраними дивними слідчими» з МВС) Патріота України, В'ячеслава ЧОРНОВОЛА!! Сівкович з мертвечуком і табачники з деркачами, цьому підтвердження!! РигоАНАЛИ, таких у копанках знаходили…, для звягільського шахт..
Гниль зкацаплених рабів, які за гроші та пляшку олії, убивають сьогодні своїх же СУСІДІВ, здаючи окупантам московським, усе Українське!!
Для Зеленського+Стефанчука+Разумкова з їх холуями/рабами, гончаруком+шмигалем та беззубими, на 💯%, рабами безвольними з Генпрокуратури!! Тому, ******, і розраховував на цю гниль зкацаплену в Україні!!
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29.04.2024 10:35
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Правила форума Совет форумчан
а це агенти фсб, чи працівники ОПи???
бо я не бачу різниці між цими конторами...
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29.04.2024 10:17 Ответить
Ай молодець! Миттєво розкрив всіх зрадників! Це точно працівники ОПи і накази бомбити Сумщину віддавав саме Ермак, а командував всим цим Зе, а йому наказував Байден! Ну все! Ти всіх розкрив! Біжи за винагородою! ***** тобі подарую колорадську стрічку...
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29.04.2024 12:03 Ответить
Все вірно, окрім Байдена. Методичку не дочитав. І ****** назвався, оце вже в точку!
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29.04.2024 13:37 Ответить
не треба порядну людину Байдена, з дермаком поряд ставити, якщо погану людину згадати поряд з порядними, не зробить з неї гідної людини
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29.04.2024 14:14 Ответить
А все інше про коригувальників, які керуються Дерьмаком, який служить Зе, я правильно написав? Тобто Дерьмак керує обстрілами Сумщини? Ви там всі з глузду з'їхали???
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29.04.2024 14:49 Ответить
ні, але всі інші його дії будуть колись належним чином оцінені, буду чекати на ваше визнання помилкового ставлення до нього

Хто такий дерьмак? і чому з великої літери?
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29.04.2024 14:52 Ответить
А де це ви в мене побачили хоч якесь ставлення до цього корупціонера і чому я помиляюся, що воно корупціонер? Тільки не треба нести дичину, що воно керує колаборантами!
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29.04.2024 14:58 Ответить
Чому ви про нього взагалі згадуєте? Це проста секретарка, але з нього деякі ... намагаються зліпити державного діяча
воно зрадник
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29.04.2024 15:11 Ответить
Повісити сук!
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29.04.2024 10:24 Ответить
Хто ж їх повісить , на території ТЕРПІЛ , не бачащих , далі свого носа? Герой , унікальний розвідник Роман Червінський, Дудін, Малахов за ґратами ………Відкрити кримінальні справи проти Тетяни Черновол, Марусі Звіробій, Софії Федини, генерала Кривоноса, генерала Марченко ………… , а ЗЕІУДА &Ермак, Татаров, ………продовжують СЗЛОЧИНИ з мовчазної згоди ЛОХІВ УКРАЇНЦІВ
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29.04.2024 10:46 Ответить
Обох на одну гиляку 😡
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29.04.2024 11:21 Ответить
Із відеорепортажем і коментатором !!!!!!!!!!!!
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29.04.2024 12:23 Ответить
Посадити в їхню копійку,заварити вікна й двері щоб не вилізли,викотити в поле і передати координати кацапам.А ті виконають вирок.
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29.04.2024 19:27 Ответить
Це, і є результатом московської політики, яку проводили, оті мудрили, на посадах у АПУ, ВРУ та КМУ, ОДА, суддів, ЗМІ, під патронатом комуністів-************, ще з часу кучми, після УБИВСТВА ними (руками ФСБ+СБУ та «підібраними дивними слідчими» з МВС) Патріота України, В'ячеслава ЧОРНОВОЛА!! Сівкович з мертвечуком і табачники з деркачами, цьому підтвердження!! РигоАНАЛИ, таких у копанках знаходили…, для звягільського шахт..
Гниль зкацаплених рабів, які за гроші та пляшку олії, убивають сьогодні своїх же СУСІДІВ, здаючи окупантам московським, усе Українське!!
Для Зеленського+Стефанчука+Разумкова з їх холуями/рабами, гончаруком+шмигалем та беззубими, на 💯%, рабами безвольними з Генпрокуратури!! Тому, ******, і розраховував на цю гниль зкацаплену в Україні!!
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29.04.2024 10:35 Ответить
Шкода, що не можна прикрасити смереку
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29.04.2024 10:48 Ответить
....скоти ....йо.....ні.....
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29.04.2024 10:57 Ответить
Так було так є і так буде, а чому ? А тому що боротьба з наслідками не викорінює причину
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29.04.2024 11:49 Ответить
Всраку жердину обом, з червоною ганчіркою, відвезти до польського кордону і хай рачки повзуть до кордону ЧМОсковії...
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29.04.2024 12:00 Ответить
Скільки цієї нечисті розплодилось в Україні....
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29.04.2024 12:00 Ответить
Пара - красавцы, и машинка скрепная...
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29.04.2024 12:18 Ответить
На веревку !!!
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29.04.2024 14:23 Ответить
 
 