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Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала агентку РФ у Слов’янську. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ отримати актуальну інформацію про Сили оборони на Донеччині. У Слов’янську затримано агентку воєнної розвідки Росії, яка збирала розвіддані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед шпигунка намагалася виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

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"Про такі плани агресора Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російської агентки. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Також у ході документування фігурантки стало відомо про її куратора з воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці", - йдеться у повідомленні.

На фінальній стадії спецоперації ворожу агентку затримали у її власному помешканні. У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

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Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Під час обшуків у затриманої також вилучено банківські картки, на які вона отримувала грошову "винагороду" від окупантів.

СБУ затримала шпигунку ГРУ РФ у Слов'янську

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12809) шпигунство (990) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+15
От гадина,кацапи розбили її регіон в щебінь,а вона йде їм допомагати робити це далі!!!!
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30.04.2024 10:16
+15
Скільки зрадників, жах.
Ось чому Україна повільно розвивалась, бо це лайно кацапське тягне на дно.
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30.04.2024 10:18
+11
В 91 му дали паспорти їм на шару , без жодних умов , а московит не міняється ця істота гірша сатани
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30.04.2024 10:22
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От гадина,кацапи розбили її регіон в щебінь,а вона йде їм допомагати робити це далі!!!!
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30.04.2024 10:16 Відповісти
Ідейна! Кончена пОцієнтка..реально, таких треба на уранові копальні. ЯЗ відновлювати треба, а таких як вона утримувати пожиттєво - накладно.
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30.04.2024 10:26 Відповісти
Скільки зрадників, жах.
Ось чому Україна повільно розвивалась, бо це лайно кацапське тягне на дно.
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30.04.2024 10:18 Відповісти
В 91 му дали паспорти їм на шару , без жодних умов , а московит не міняється ця істота гірша сатани
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30.04.2024 10:22 Відповісти
І головне, що нічого їй тут не буде, Володя Херпіду включить її до списку на обмін. Але там, на росії, вона наяву побачить "русский мир" і буде їсти його до кінця своїх днів.
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30.04.2024 10:21 Відповісти
Не знаю чи правда, але Золкін казав що ще жодного колаборанта рашка не обміняла. Вони їм вже не потрібні.
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30.04.2024 10:29 Відповісти
Я точно так вірю золкіну як абдристовичу. Цей казав, що війна протягнеться максимум місяц, а то і менше. Багато чого пропагандисти від Зелі говорять, а як потім з'ясовується, то абдристович втік до США і обізвав нас, українців ганебними словами. А він здається був радником Зеленського. А одна із рук президента- шифір втік до Німеччини і сказав, що любить "русский мир", їх культуру і ненавидить українське. А де мендель, яка також була голосом президента і пропагувала російську культуру? То можна їм вірити, чи золкін виступає від якогось незалежного телеканалу? Всі незалежні і опозиційцні телеканали закриті і все, що ми чуємо із різних джерел - то все філіали марафону.
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30.04.2024 10:40 Відповісти
есесера не бачила, але в голові все одно насрано.
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30.04.2024 10:30 Відповісти
на гіляку запроданку ...
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30.04.2024 10:50 Відповісти
От читаєш про таких ...і розумієш ,шо люди які проголосували за 🤡 взяли страшені прокльони на свій рід ...і чомусь серед таких... системні зрадникі ...висновки такі ,хто за 🤡, виявилися ждунами ...
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30.04.2024 11:30 Відповісти
А скільки таких гнид ще є. Якщо б хоч одну розтріляли на місці, бажання ходити винюхувати і продавати інформацію зразу б поменшало. Невже вони не бажають скоювати спробу втекти при затриманні? То може підказати.
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30.04.2024 12:41 Відповісти
 
 