Сообщено о подозрении 5 наемникам РФ, штурмовавшим Марьинку и Угледар, - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти наемникам РФ, воевавшим против Сил обороны Украины на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Они входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа армии РФ.
"Находясь в составе боевых подразделений страны-агрессора, фигуранты участвовали в штурмах позиций ВСУ на Донетчине. В начале апреля этого года украинские защитники взяли боевиков в плен в ходе ожесточенных боев вблизи Красногоровки и Угледара.
Среди задержанных - житель временно оккупированного Крыма. В марте 2024 года он добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил РФ. После прохождения военной подготовки на полигонах в Севастополе и Бердянске его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе. Прибыв на фронт, злоумышленник не успел приступить к выполнению боевого задания российского командования. Украинские воины полностью уничтожили его батальон, а его, как единственного уцелевшего, взяли в плен.
Еще четверо боевиков – жители временно оккупированной части Донетчины", - говорится в сообщении.
По данным военной контрразведки СБУ, трое из них присоединились к оккупационным группировкам России еще в 2014 году. Тогда они активно участвовали в боевых действиях против сил АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.
После начала полномасштабного вторжения РФ фигуранты обстреливали позиции украинских войск в Донецкой области, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
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якась маячня..
навіщо судити звичайних військовополоненних?
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