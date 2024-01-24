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На оккупированной Донетчине заметили завербованных наемников из Малайзии, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных территориях Донецкой области в составе российских войск были замечены наемники из Малайзии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.
В ЦНС добавили, что также в составе ВС РФ неоднократно были подмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.
Топ комментарии
+7 kergudu barbambiya
показать весь комментарий24.01.2024 13:39
+6 Амандрапапупа
показать весь комментарий24.01.2024 13:49
+4 Мирон Боднар
показать весь комментарий24.01.2024 13:48
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Певно, дивувалися...
А я негра бачив.
Не маєш почуття гумору - співчуваю...
І я "вигріб" від нього. Суворий "та "правильний", як замполіт роти, коли я служив в "Десні" в далекому 1976 р. "нє забалуєш" - все повинно бути, як замп., блін, як танчик сказав!
малайзійцем бути класно, мабуть?