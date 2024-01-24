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На оккупированной Донетчине заметили завербованных наемников из Малайзии, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цнс

На временно оккупированных территориях Донецкой области в составе российских войск были замечены наемники из Малайзии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В ЦНС добавили, что также в составе ВС РФ неоднократно были подмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Читайте также: Оккупанты ищут наемников на войну с Украиной в странах Африки, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+7
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24.01.2024 13:39
+6
Сама небезпечна нечисть, та котору 73% вибрали до владних кабінетів України, а ті малайці, хоч і зі зброєю .... ну таке.
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24.01.2024 13:49
+4
Кулі пофіг колір рила.
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24.01.2024 13:48
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помітили завербованих найманців з Малайзії

Певно, дивувалися...
А я негра бачив.
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24.01.2024 13:28 Ответить
І я бачив.
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24.01.2024 13:32 Ответить
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24.01.2024 13:39 Ответить
Ще не замерзли?
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24.01.2024 14:17 Ответить
чорні пітараси
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24.01.2024 16:57 Ответить
А що, отруєні стріли знайшли?
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24.01.2024 13:32 Ответить
А ти вважаєш що малайзійці досі ними воюють? Нічого що Малайзія співпрацює із московитами вже давно і є в лідерах серед країн що купують в них зброю, а продає пальмове масло?! Якщо вже навіть з Непалу спромоглись винайняти, і деяки з них вже потрапили у полон до ЗСУ да ними опікується посол цієї невеликої країни, то що вже казати за Малайзію?! У листопаді 2022 року путін підписав указ, який дозволив іноземцям служити в російській армії за контрактом нарівні з громадянами рф.
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24.01.2024 13:47 Ответить
В Малазії зарплата як у Польші, навіщо їм сюди їхати. Може то індонезійці були? Мова та сама. Та й країна дійсно співпрацює з Москвою.
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24.01.2024 13:54 Ответить
Середня зарплата у Малайзії офіційно 642.439 USD/міс., у Польщі - 1655,94, то ж може тобі "Михаил Дужик" треба перш ніж щось писати спочатку спробувати ДІЗНАТИСЬ?!
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24.01.2024 14:02 Ответить
Правда в тому що я був і там , і там. В Малазії більше ніж в Польші. І рівень життя можу порівняти. Мені не потрібна офіційна інфа. В малайців будинки і квартири більші за польські. Вони практично не харчуються вдома. Тільки по фудкортах, ресторанчиках. Тобто, можуть спокійно собі це дозволити. А за 700 доларів працюють нелегали з тої ж Індонезії, Бірми.
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24.01.2024 14:10 Ответить
Я радий що ти був і там, і там, але зроблені тобою висновки не відповідають дійсності, бо саме малайзійці є найдешевою робочою силою у міжнародному торгівельному флоті і із ним мені неодноразово доводилось стикатися ПО РОБОТІ, а порівнювати їх "добробут" із польським можуть лише люди котрі точно нічого не знают про РЕАЛЬНИЙ стан справ!!! Більше того, у Парижі найменші квартири в пересічного населення, особливо у центрі міста, менші за середню українську, але не думаю що хтось скаже що парижани, через велику вартість їх житла, живуть так само або гірше за українців. Ти ще б згадав про бунгало на Майорці порівнявши його із якісним житлом!!!
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24.01.2024 14:15 Ответить
Не малайці. А якраз індонези. Працював і з тими, і з тими. Був вдома у малайця.
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24.01.2024 14:21 Ответить
Щось "правильному" танчику не вдалося "потоптатися" по Вас, бо він сьогодні в ударі - всіх і вся шпиняє, повчає, як правильно партію любить - сурьйозний замполіт з нього вийшов би
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24.01.2024 16:38 Ответить
Слухай, Танчик (не знаю, яка модифікація) - їхав би на передок своїм танком... - чого причепився?
Не маєш почуття гумору - співчуваю...
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24.01.2024 14:28 Ответить
Що?! І тобі дісталося від "правильного" танчика? Ото ж ,
І я "вигріб" від нього. Суворий "та "правильний", як замполіт роти, коли я служив в "Десні" в далекому 1976 р. "нє забалуєш" - все повинно бути, як замп., блін, як танчик сказав!
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24.01.2024 14:53 Ответить
Ми десь +/- однолітки.
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24.01.2024 16:18 Ответить
В мене хороший знайомий і бувший сусід є теж Сергій Миколайович Осадчий,зараз проживає в БЦ, на +/- років молодший за мене
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24.01.2024 16:35 Ответить
В мене родичі в Білій живуть, і взагалі я родом з тих країв.
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24.01.2024 18:48 Ответить
Так і я з цих країв .
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24.01.2024 18:55 Ответить
Мій знайомий та товариш дитинства народився на Рокитнянщині.
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24.01.2024 18:57 Ответить
30 млн - невелика країна?
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24.01.2024 19:45 Ответить
Торік мали більше 200 млд дол. від нафти -- чому не вербувати по світу
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24.01.2024 13:37 Ответить
Чисті доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів в жовтні 2023 склали 11,3 мільярда доларів. Це найвищий показник з травня 2022 року. Яким чином ти помноживши на 12 місяців (а у листопаді та грудні, не кажучи про попередні місяці перед жовтнем, таки було менше) ти "Валентин Коваль" отримав цифру у 200 млрд то ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ! "Математик" мня, "економіст" хєров!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.01.2024 13:54 Ответить
Західні аналітики кажуть шо вони ледь не половину нафти перевозять контрабандою -- не треба недооцінювати ворога -- він дуже живучии
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24.01.2024 14:09 Ответить
Яка тільки нечисть не лізе до нас.
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24.01.2024 13:44 Ответить
Сама небезпечна нечисть, та котору 73% вибрали до владних кабінетів України, а ті малайці, хоч і зі зброєю .... ну таке.
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24.01.2024 13:49 Ответить
Воно що, "не стріляє"?! А може вони просто так підписалися на війну, як "туристи"?! Тож нищіти їх як ту ж погань з Московії (т.з. "роССії")!
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24.01.2024 13:56 Ответить
Кулі пофіг колір рила.
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24.01.2024 13:48 Ответить
Чим здивує лютий жителів східних областей? Відчутні морози вдарять на старті місяця. У Донецьку та Луганську вночі будуть зафіксовані мінус 8. Згодом холод до мінус 11 також дістанеться Харкова. Наступний візит зимових морозів до міста відбудеться в середині лютого. Прогнозується мінус 10. У Донецьку та Луганську холод буде помірним.

малайзійцем бути класно, мабуть?
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24.01.2024 14:03 Ответить
Для найманцiв с экваториального пояса температура в +12+17*С -это уже жесточайшая зима и они натягивают на себя шапки и куртки. Наша температура около ноля и ниже - это самоубийство для разных там негроидов, нам это на руку.
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24.01.2024 14:11 Ответить
При советах почему-то одесситов звали малайцами, новороссийцев - махновцами... Почему ?
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24.01.2024 14:15 Ответить
"Комсомольцы, добровольцы. Вы сильны вашей верною дружбой."
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24.01.2024 14:26 Ответить
видать малазийским Боингом прилетели
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24.01.2024 14:27 Ответить
Чи часом не малазіанці купували у нас найновіші танки ! А вони ж можуть і псуватися... Запчастини тепер нехай в китайців купують !!! Особливо їм про це наголосити !!!
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24.01.2024 15:58 Ответить
А коли наше МО буде шукати найманців?
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24.01.2024 16:01 Ответить
 
 