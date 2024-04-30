Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Во время комплексных мероприятий задержаны два организатора, они массово распространяли дезинформацию о войне в Украине, а также стремились искусственно дискредитировать Силы обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб
Как отмечается, для этого организаторы создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности и начальника ГУР МО.
"Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".
Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов", - говорится в сообщении.
Как действовали злоумышленники
Также в СБУ отмечают, что для их администрирования фигуранты установили в собственных квартирах специализированные программно-аппаратные комплексы.
Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения подрывной деятельности.
По данным Службы безопасности, таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и навредить имиджу нашего государства на международной арене.
Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:
- специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;
- сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.
Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.
Наказание для преступников
Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Фигуранты находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий, и привлечения к ответственности других лиц, причастных к вражеским ботофермам.
Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
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Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
Есбеушники впіймали есбеушників. Нічого дивного, якщо їхній колишній безпосередній начальник ГУ ВБ СБУ Наумов виявився кацапським агентом.
Претензія на інтелектуала...
В нього гарні повіршування-
Образне спілкування-
Вдале чи не вдале...
Не бачив в аккаунтах-
Таких, що його засандале...
Якби взяли за дупу якихось злісних підорів або педофілів, - клянуся! - на фото ми б теж обов'язково побачили б вилучені зброю, набої, наркотики та пачки долярів тощо.
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?
сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
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Внутрішня безпека. Ловлять зрадників серед своїх есбеушників. Значить, ці "хакери", - теж працівники СБУ.
Марафон не дивлюсь, хоча, правди заради, за 15 хвилин до першого вибуху 24.02.22 в моєму місті, перестав працювати інет, мобільний теж, єдине джерело новин був ТВ на декілька годин.
ви, визначтеся!
головний військовий розвідник на війні, чи не вилазить з медіа простору?
бачите, як марафон всіх перемагає? навіть сша, перелякались і наполягають на закритті.