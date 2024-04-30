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Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Во время комплексных мероприятий задержаны два организатора, они массово распространяли дезинформацию о войне в Украине, а также стремились искусственно дискредитировать Силы обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб

Как отмечается, для этого организаторы создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности и начальника ГУР МО.

"Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов", - говорится в сообщении.

Как действовали злоумышленники

Также в СБУ отмечают, что для их администрирования фигуранты установили в собственных квартирах специализированные программно-аппаратные комплексы.

Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения подрывной деятельности.

ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма

По данным Службы безопасности, таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и навредить имиджу нашего государства на международной арене.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

  • специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;
  • сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.

Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Наказание для преступников

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фигуранты находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий, и привлечения к ответственности других лиц, причастных к вражеским ботофермам.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19890) хакер (1182) боты (68) фейк (679)


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Топ комментарии
+6
То це хакери - під Буданова - розказували про кримську каву?
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30.04.2024 13:28
+5
Бачив. По телемарафону постійно показували Буданова, якого взломали хакєри.
Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
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30.04.2024 13:29
+5
1. навіщо займатися хакерством проти україни, знаходячись в україні?
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?

сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
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30.04.2024 13:37
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7 років тюрми. Фініш.
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30.04.2024 13:25 Ответить
То це хакери - під Буданова - розказували про кримську каву?
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30.04.2024 13:28 Ответить
Бачив. По телемарафону постійно показували Буданова, якого взломали хакєри.
Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
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30.04.2024 13:29 Ответить
А де ДКІБ та СЦЗК, ну хоча б ВКР? До чого тут ГУ ВБ СБУ? Ще б департамент Д залучили!!!
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30.04.2024 13:34 Ответить
Як це "до чого"? Здорові молоді лоби з СБ. Напевно, хтось натякнув: Чи не надто вас ***** під час війни стежити за внутрішньою безпекою СБУ? Може, на фронт? Та й ті одразу показали, що роботу работают у поті лиця.
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30.04.2024 13:49 Ответить
Дійсно. ГУ ВБ СБУ займається тільки своїми. Значить, ці зрадники мали якийсь стосунок до СБУ.
Есбеушники впіймали есбеушників. Нічого дивного, якщо їхній колишній безпосередній начальник ГУ ВБ СБУ Наумов виявився кацапським агентом.
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30.04.2024 15:12 Ответить
В Буданова-
Претензія на інтелектуала...

В нього гарні повіршування-
Образне спілкування-

Вдале чи не вдале...

Не бачив в аккаунтах-

Таких, що його засандале...
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30.04.2024 13:36 Ответить
Мгм...
Якби взяли за дупу якихось злісних підорів або педофілів, - клянуся! - на фото ми б теж обов'язково побачили б вилучені зброю, набої, наркотики та пачки долярів тощо.
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30.04.2024 13:36 Ответить
а ще, кнопочні телефони і аудіо касети з кіркоровим.
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30.04.2024 13:38 Ответить
1. навіщо займатися хакерством проти україни, знаходячись в україні?
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?

сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
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30.04.2024 13:37 Ответить
3. що таке "гу вб сбу"?
**********
Внутрішня безпека. Ловлять зрадників серед своїх есбеушників. Значить, ці "хакери", - теж працівники СБУ.
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30.04.2024 15:17 Ответить
А я б не чіпав зараз Буданова отрутними коментами - людина на війні, його дії досить ефективні, не треба заважати.
Марафон не дивлюсь, хоча, правди заради, за 15 хвилин до першого вибуху 24.02.22 в моєму місті, перестав працювати інет, мобільний теж, єдине джерело новин був ТВ на декілька годин.
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30.04.2024 13:38 Ответить
нєнє.
ви, визначтеся!
головний військовий розвідник на війні, чи не вилазить з медіа простору?
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30.04.2024 13:40 Ответить
Ви хіба не басите,що війна поширилась і на медіапростір?
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30.04.2024 13:52 Ответить
саме такої відповіді, я і чекав. викриває в вас бота або корисного ідіота.
бачите, як марафон всіх перемагає? навіть сша, перелякались і наполягають на закритті.
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30.04.2024 13:57 Ответить
З команди затриманих? Хріша.
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30.04.2024 14:06 Ответить
нєнє. я сам по собі.
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30.04.2024 14:09 Ответить
Ваша відповідь мене теж не дивує, багато вже бачив таких. Не буду спускатися до особистих образ, вам і так все зрозуміло.
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30.04.2024 15:16 Ответить
складається враження, що єдине, чим допомагає Буданов "на війні", це тим, що тусить собі в Києві, записує інтерв'ю, постійно ходить на Банкову до зеленого клоуна розказувать про "перемоги" і не заважає справжнім розвідникам працювати.
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30.04.2024 14:13 Ответить
Саме таке враження і має складатись, погодьтесь.
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30.04.2024 15:18 Ответить
я хз, мені і на їх автентичних сайтах ніц не цікавило. до сайтів вони все встигали вибовкувати на гімномарафоні
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30.04.2024 18:14 Ответить
А чого це в статтях звинувачення цим рашистам тільки "незаконне зберігання зброї" ..? і нічого за "загрозу державному суверенітету" чи щось подібне ?
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02.05.2024 09:39 Ответить
 
 