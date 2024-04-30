Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Во время комплексных мероприятий задержаны два организатора, они массово распространяли дезинформацию о войне в Украине, а также стремились искусственно дискредитировать Силы обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб

Как отмечается, для этого организаторы создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности и начальника ГУР МО.

"Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов", - говорится в сообщении.

Как действовали злоумышленники

Также в СБУ отмечают, что для их администрирования фигуранты установили в собственных квартирах специализированные программно-аппаратные комплексы.

Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения подрывной деятельности.















По данным Службы безопасности, таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и навредить имиджу нашего государства на международной арене.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;

сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.

Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Наказание для преступников

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фигуранты находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий, и привлечения к ответственности других лиц, причастных к вражеским ботофермам.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.