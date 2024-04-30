Затримано двох проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка та Буданова, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Фейкові акаунти керівників українських спецслужб
Як зазначається, для цього організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.
"Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".
Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" та "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів", - йдеться у повідомленні.
Як діяли зловмисники
Також у СБУ наголошують, що для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.
Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.
За даними Служби Безпеки, у такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.
Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:
- спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес;
- сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.
Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.
Покарання для злочинців
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Фігуранти перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій, та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до ворожих ботоферм.
Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
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Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
Есбеушники впіймали есбеушників. Нічого дивного, якщо їхній колишній безпосередній начальник ГУ ВБ СБУ Наумов виявився кацапським агентом.
Претензія на інтелектуала...
В нього гарні повіршування-
Образне спілкування-
Вдале чи не вдале...
Не бачив в аккаунтах-
Таких, що його засандале...
Якби взяли за дупу якихось злісних підорів або педофілів, - клянуся! - на фото ми б теж обов'язково побачили б вилучені зброю, набої, наркотики та пачки долярів тощо.
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?
сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
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Внутрішня безпека. Ловлять зрадників серед своїх есбеушників. Значить, ці "хакери", - теж працівники СБУ.
Марафон не дивлюсь, хоча, правди заради, за 15 хвилин до першого вибуху 24.02.22 в моєму місті, перестав працювати інет, мобільний теж, єдине джерело новин був ТВ на декілька годин.
ви, визначтеся!
головний військовий розвідник на війні, чи не вилазить з медіа простору?
бачите, як марафон всіх перемагає? навіть сша, перелякались і наполягають на закритті.