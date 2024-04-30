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Затримано двох проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка та Буданова, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фейкові акаунти керівників українських спецслужб

Як зазначається, для цього організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.

"Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" та "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів", - йдеться у повідомленні.

Як діяли зловмисники

Також у СБУ наголошують, що для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.

ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма
ботоферма

За даними Служби Безпеки, у такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

  • спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес;
  • сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Покарання для злочинців

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігуранти перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій, та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до ворожих ботоферм.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Автор: 

СБУ (12809) хакер (1347) боти (97) фейк (744)


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Топ коментарі
+6
То це хакери - під Буданова - розказували про кримську каву?
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30.04.2024 13:28
+5
Бачив. По телемарафону постійно показували Буданова, якого взломали хакєри.
Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
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30.04.2024 13:29
+5
1. навіщо займатися хакерством проти україни, знаходячись в україні?
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?

сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
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30.04.2024 13:37
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7 років тюрми. Фініш.
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30.04.2024 13:25 Відповісти
То це хакери - під Буданова - розказували про кримську каву?
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30.04.2024 13:28 Відповісти
Бачив. По телемарафону постійно показували Буданова, якого взломали хакєри.
Та передали керування пранкєрам. А ті з нього усяку ***** несли.
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30.04.2024 13:29 Відповісти
А де ДКІБ та СЦЗК, ну хоча б ВКР? До чого тут ГУ ВБ СБУ? Ще б департамент Д залучили!!!
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30.04.2024 13:34 Відповісти
Як це "до чого"? Здорові молоді лоби з СБ. Напевно, хтось натякнув: Чи не надто вас ***** під час війни стежити за внутрішньою безпекою СБУ? Може, на фронт? Та й ті одразу показали, що роботу работают у поті лиця.
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30.04.2024 13:49 Відповісти
Дійсно. ГУ ВБ СБУ займається тільки своїми. Значить, ці зрадники мали якийсь стосунок до СБУ.
Есбеушники впіймали есбеушників. Нічого дивного, якщо їхній колишній безпосередній начальник ГУ ВБ СБУ Наумов виявився кацапським агентом.
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30.04.2024 15:12 Відповісти
В Буданова-
Претензія на інтелектуала...

В нього гарні повіршування-
Образне спілкування-

Вдале чи не вдале...

Не бачив в аккаунтах-

Таких, що його засандале...
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30.04.2024 13:36 Відповісти
Мгм...
Якби взяли за дупу якихось злісних підорів або педофілів, - клянуся! - на фото ми б теж обов'язково побачили б вилучені зброю, набої, наркотики та пачки долярів тощо.
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30.04.2024 13:36 Відповісти
а ще, кнопочні телефони і аудіо касети з кіркоровим.
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30.04.2024 13:38 Відповісти
1. навіщо займатися хакерством проти україни, знаходячись в україні?
2. бачите, які намахані у нас хакери? озброєні до зубів. навіщо хакерам стільки зброї і патронів у розсип?
3. що таке "гу вб сбу"?

сбу, десь замовляє, ці фотозвіти, чи у них своя фотостудія?
показати весь коментар
30.04.2024 13:37 Відповісти
3. що таке "гу вб сбу"?
**********
Внутрішня безпека. Ловлять зрадників серед своїх есбеушників. Значить, ці "хакери", - теж працівники СБУ.
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30.04.2024 15:17 Відповісти
А я б не чіпав зараз Буданова отрутними коментами - людина на війні, його дії досить ефективні, не треба заважати.
Марафон не дивлюсь, хоча, правди заради, за 15 хвилин до першого вибуху 24.02.22 в моєму місті, перестав працювати інет, мобільний теж, єдине джерело новин був ТВ на декілька годин.
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30.04.2024 13:38 Відповісти
нєнє.
ви, визначтеся!
головний військовий розвідник на війні, чи не вилазить з медіа простору?
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30.04.2024 13:40 Відповісти
Ви хіба не басите,що війна поширилась і на медіапростір?
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30.04.2024 13:52 Відповісти
саме такої відповіді, я і чекав. викриває в вас бота або корисного ідіота.
бачите, як марафон всіх перемагає? навіть сша, перелякались і наполягають на закритті.
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30.04.2024 13:57 Відповісти
З команди затриманих? Хріша.
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30.04.2024 14:06 Відповісти
нєнє. я сам по собі.
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30.04.2024 14:09 Відповісти
Ваша відповідь мене теж не дивує, багато вже бачив таких. Не буду спускатися до особистих образ, вам і так все зрозуміло.
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30.04.2024 15:16 Відповісти
складається враження, що єдине, чим допомагає Буданов "на війні", це тим, що тусить собі в Києві, записує інтерв'ю, постійно ходить на Банкову до зеленого клоуна розказувать про "перемоги" і не заважає справжнім розвідникам працювати.
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30.04.2024 14:13 Відповісти
Саме таке враження і має складатись, погодьтесь.
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30.04.2024 15:18 Відповісти
я хз, мені і на їх автентичних сайтах ніц не цікавило. до сайтів вони все встигали вибовкувати на гімномарафоні
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30.04.2024 18:14 Відповісти
А чого це в статтях звинувачення цим рашистам тільки "незаконне зберігання зброї" ..? і нічого за "загрозу державному суверенітету" чи щось подібне ?
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02.05.2024 09:39 Відповісти
 
 