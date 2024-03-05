Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики советует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович в Facebook

"Только что комитет… единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине", - написал нардеп.

По словам Вятровича, текст законопроекта стал "гораздо сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство не требует от УПЦ МП изменить литургические обычаи, язык или календарь, а только разорвать связь с РПЦ, - Госэтнополитики

В частности, документ предусматривает, что:

Русская православная церковь должна быть запрещена законом,

деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет,

РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество,

переход громад в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

"Теперь – решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли без промедлений принять этот важный закон", – подытожил Вятрович.

Также смотрите: Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО