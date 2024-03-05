Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики советует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович в Facebook
"Только что комитет… единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине", - написал нардеп.
По словам Вятровича, текст законопроекта стал "гораздо сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".
В частности, документ предусматривает, что:
- Русская православная церковь должна быть запрещена законом,
- деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет,
- РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество,
- переход громад в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.
"Теперь – решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли без промедлений принять этот важный закон", – подытожил Вятрович.
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https://t.me/irynagerashchenko/13501 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА (I G)
Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання , де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів.
Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям.
Ось інфо з чату Слуг: «в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи:
1. Фронтові лінії
2. Стан фортифікації
3. Ситуації в навчальних комплексах.
Координатор …. Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською.
Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6-8 переноситься!»
Записуватися треба в Місягіна
Я не знаю, хто такий Місягін, але зараз терміново шукаю його телефон і записуюся. І спробуйте тільки не включити опозицію в ці групи, імітатори дешеві!
А куди ж головний свин з ВР буде ходити лоба бити? А Ара-хламідія що буде робити без рпцшного попа?
Можливо, це уже і не співпадіння… мервечук з новинським, їх підтримують!!… Оманські інвестори ..
Слава Україні!!