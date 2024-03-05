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Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ

упц,мп,синод

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики советует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович в Facebook

"Только что комитет… единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине", - написал нардеп.

По словам Вятровича, текст законопроекта стал "гораздо сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство не требует от УПЦ МП изменить литургические обычаи, язык или календарь, а только разорвать связь с РПЦ, - Госэтнополитики

В частности, документ предусматривает, что:

  • Русская православная церковь должна быть запрещена законом,
  • деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет,
  • РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество,
  • переход громад в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

"Теперь – решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли без промедлений принять этот важный закон", – подытожил Вятрович.

Также смотрите: Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

законопроект (3223) запрет (1708) УПЦ МП (1562)


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Топ комментарии
+16
Це треба було робити ще "вчора".
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05.03.2024 14:29
+10
Учора арахамії говорили,що з кацапськими церквами усе ок,а ось робити це потрібно було в 2019
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05.03.2024 14:33
+7
Забули ще про пункт, щодо конфіскації у псевдопопів піда.росоотсосійської опущеної церкви майна, набутого шляхом обдурювання лишньохромосомих вірян!!!!
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05.03.2024 14:30
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Правила форума Совет форумчан
Це треба було робити ще "вчора".
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05.03.2024 14:29 Ответить
Учора арахамії говорили,що з кацапськими церквами усе ок,а ось робити це потрібно було в 2019
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05.03.2024 14:33 Ответить
Наш слуняний і зажирівший спікер зробить як його американський колега - не внесе цей закон на голосування.
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05.03.2024 14:45 Ответить
ні, взагалі засідання Ради скасували!

https://t.me/irynagerashchenko/13501 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА (I G)

Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання , де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів.
Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям.

Ось інфо з чату Слуг: «в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи:
1. Фронтові лінії
2. Стан фортифікації
3. ⁠Ситуації в навчальних комплексах.
Координатор …. Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською.
Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6-8 переноситься!»

Записуватися треба в Місягіна
Я не знаю, хто такий Місягін, але зараз терміново шукаю його телефон і записуюся. І спробуйте тільки не включити опозицію в ці групи, імітатори дешеві!
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05.03.2024 14:53 Ответить
Це треба було робити у 1991
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05.03.2024 15:03 Ответить
Група 239 хотіла, але більшість була у бендер...
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05.03.2024 15:41 Ответить
А куди ж кацапські кроти інфу будуть носити?
А куди ж головний свин з ВР буде ходити лоба бити? А Ара-хламідія що буде робити без рпцшного попа?
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05.03.2024 14:51 Ответить
А чи не простіше Православну Віру відпиляти від раССєї.. ми все одно їх похрестити забули, а монголи свою справу з ними зробили.
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05.03.2024 14:30 Ответить
Такими темпами, к 1500 річчю хрещення Руси , виженуть московських попів з України..
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05.03.2024 14:30 Ответить
Не к а до і не руси а Русі - України!!! піда.російсьі раби поки ви не навчитеся правильно перекладати і розмовляти мовою своїх Господарів, вам навіть дитина з дитсадка не повірить!
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05.03.2024 14:46 Ответить
Чого лаєшся як кацап? Мені не потрібно щоб ти мені вірив, йди на...
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05.03.2024 14:49 Ответить
Забули ще про пункт, щодо конфіскації у псевдопопів піда.росоотсосійської опущеної церкви майна, набутого шляхом обдурювання лишньохромосомих вірян!!!!
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05.03.2024 14:30 Ответить
Невже ? Пройшло 10 років з 2014 р.
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05.03.2024 14:30 Ответить
Рекомендує??? Тут треба вимагати!
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05.03.2024 14:36 Ответить
Я перепрошую, а у ************* котре віросповідання є домінуючим?
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05.03.2024 14:37 Ответить
Іудаїзм...
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05.03.2024 14:41 Ответить
Іудізм
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05.03.2024 15:56 Ответить
ГрошовИй матеріалізм.
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05.03.2024 15:13 Ответить
Двома руками за остаточну заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Як що документ не буде поставлений на голосування, то мінімум необхідно висловити недовіру Верховній раді та всіх депутатів розігнати
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05.03.2024 14:42 Ответить
дЄрмак дасть команду свиночуку, що не начасі, і навідь до регламенту не дійде!
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05.03.2024 14:48 Ответить
Так Свинарчук десь ховається
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05.03.2024 15:10 Ответить
Гопніки вони однакові що в рашці що в амеріці чи у ЄС.Для них релігія та церква-прикриття.
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05.03.2024 15:23 Ответить
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 15:08 Ответить
А що робити з стадом яке бігає пасочки святить у кацапську церкву.КАКАЯ РАЗНІЦА ДЕ СВЯТИТЬ аби після шмурдяка хряпнути.Празднік же.
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05.03.2024 15:20 Ответить
«ТУРБОРЕЖИМ»,у продовж 2 років широкомасштабної війни московської, цього Комітету ВРУ, викликає не підозру у його діяльності всупереч Національних інтересів України, а відверту ВПЕВНЕНІСТЬ, у відстоюванні інтересів агентів прутіна, на теренах України !!!
Можливо, це уже і не співпадіння… мервечук з новинським, їх підтримують!!… Оманські інвестори ..
Слава Україні!!
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05.03.2024 15:21 Ответить
Скільки вже тягнути кота за хвіст? Філіал закрити, в соборах відкрити музеї історії релігії. Крапка.
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05.03.2024 16:00 Ответить
 
 