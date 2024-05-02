Апарат ВР затримує оприлюднення проєкту закону про заборону УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв. ДОКУМЕНТ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту з вимогою роз’яснити, чому протягом місяця на сайті парламенту не оприлюднили до другого читання текст урядового законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Про заявив голова Комітету, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

Потураєв розповів, що рішення звернутися до Апарату ВР члени Комітету підтримали одноголосно.

"Я вкрай здивований такою безпрецедентною затримкою із оприлюдненням проєкту в Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність", - сказав Потураєв.

Дивіться: СБУ повідомила про підозру митрополиту Запорізькому та Мелітопольському УПЦ МП Луці. ФОТОрепортаж

Нардеп від "ЄС" В’ятрович наголосив, що звернення до Апарату має містити вимогу внести цей проєкт у порядок денний найближчої сесії.

Що кажуть в Апараті ВР

В Апараті парламенту ситуацію прокоментували наступним чином: "Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми".

Апарат перевищив свої повноваження?

На думку народної депутатки від "Голосу" Юлії Клименко, Апарат ВР перевищує свої повноваження.

Також читайте: Митрополита Святогірської лаври Арсенія взяли під варту: під час літургії "здавав" росіянам позиції ЗСУ

"Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Верховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства. Це є очевидним перевищенням повноважень з відповідними наслідками", - заявила вона.

Законодавча заборона УПЦ МП

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов‘язаних з російською федерацією.

Після цього до законопроєкту подали 1200 правок.

5 березня 2024 року профільний Комітет Ради підтримав законопроєкт до другого читання. Документ став жорсткішим, ніж раніше: тепер він передбачає остаточну заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.