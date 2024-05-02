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Апарат ВР затримує оприлюднення проєкту закону про заборону УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв. ДОКУМЕНТ

Заборона УПЦ МП: чому закон загальмував

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту з вимогою роз’яснити, чому протягом місяця на сайті парламенту не оприлюднили до другого читання текст урядового законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Про заявив голова Комітету, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

Потураєв розповів, що рішення звернутися до Апарату ВР члени Комітету підтримали одноголосно.

"Я вкрай здивований такою безпрецедентною затримкою із оприлюдненням проєкту в Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність", - сказав Потураєв.

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Нардеп від "ЄС" В’ятрович наголосив, що звернення до Апарату має містити вимогу внести цей проєкт у порядок денний найближчої сесії.

Що кажуть в Апараті ВР

В Апараті парламенту ситуацію прокоментували наступним чином: "Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми".

Відповідь Апарату Ради щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП

Апарат перевищив свої повноваження?

На думку народної депутатки від "Голосу" Юлії Клименко, Апарат ВР перевищує свої повноваження.

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"Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Верховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства. Це є очевидним перевищенням повноважень з відповідними наслідками", - заявила вона.

Законодавча заборона УПЦ МП

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов‘язаних з російською федерацією.

Після цього до законопроєкту подали 1200 правок.

5 березня 2024 року профільний Комітет Ради підтримав законопроєкт до другого читання. Документ став жорсткішим, ніж раніше: тепер він передбачає остаточну заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.

Автор: 

ВР (14942) заборона (1447) УПЦ МП (1205) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+8
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02.05.2024 15:17
+7
потураєв, це є той гандон, що періодично, хоче впарити російську мову?
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02.05.2024 15:13
+6
Це вказівка Товстуна. Або Самого.
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02.05.2024 15:04
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Це вказівка Товстуна. Або Самого.
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02.05.2024 15:04 Відповісти
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02.05.2024 15:17 Відповісти
потураєв, це є той гандон, що періодично, хоче впарити російську мову?
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02.05.2024 15:13 Відповісти
хороший зелупень-поганий зелупень?
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02.05.2024 15:25 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OpNAIEY-QCE ПОРТНИКОВ: агенты Кремля АТАКОВАЛИ УКРАИНУ. Засели под маскировкой в городах. Одного нашли и УБИЛИ
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02.05.2024 15:54 Відповісти
Комуністичну партію заборонили. А філію компартії рпц з її структурним підрозділом упц ну ніяк. Як можна заборонити замполітів у рясах ? Тим більш вони озброєні до зубів від кулеметів до РПГ. Або страшно, або комісари в кожанках під рясою гарно переагітували зеленських слуг.
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02.05.2024 15:59 Відповісти
Ага, апарат ВР затримує. Може ''апарат д'єрмака''! А він в нього величезний, хіба що танком перепреш.
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02.05.2024 16:32 Відповісти
Потураєв повідомив, що апарат ВР, який керується «слугами народу», потурає рашистській церкві!
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02.05.2024 16:33 Відповісти

Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти.
А ззаду зрадники продажні" слуги кремля",які скрізь в ОП в зРаде....!
І вони знищують і Українську державу і Український народ!
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02.05.2024 17:04 Відповісти
Єрмачня та Зелена агентура покриває своїх як може, а ти Іван, іди воюй... Її заборонтити треба було ще у 2022 якщо не раніше.
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02.05.2024 17:42 Відповісти
Всім нам,українцям , все зрозуміло давно, без мордорського гниддя, на самій верхівці влади, нічого не відбувається .
Це повинні обов'язково прочитати ВОЇНИ на фронті....
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02.05.2024 19:13 Відповісти
до якої церкви ходили риги і їх теперішні зелені послідовники?
- так отож
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03.05.2024 10:04 Відповісти
 
 