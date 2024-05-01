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СБУ повідомила про підозру митрополиту Запорізькому та Мелітопольському УПЦ МП Луці. ФОТОрепортаж

Митрополиту УПЦ МП Луці (Андрій Коваленко в миру), який провокував релігійну ненависть, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці

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Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці

Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

В СБУ нагадали, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього було запроваджено персональні санкції.

Раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки.

Діяльність УПЦ МП та підозри клірикам

Працівники СБУ в квітні 2024 року повідомили про підозру заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколі Данилевичу.

Також було взято під варту настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України.

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СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці

Автор: 

Запоріжжя (2265) СБУ (12809) УПЦ МП (1208)


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Мужик в платі з бородою, а всі тикають пальцем на Кончіту Вурст.
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01.05.2024 13:45 Відповісти
написано- повідомлено про підозру. А я прочитав - повідомлення про страту. Думаю, ого. В нас що вже негідників будуть страчувати, як давно мало бути під час війни.
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01.05.2024 13:46 Відповісти
Весь род Мудищевых был древний.
И предки бедного Луки
Имели вотчины, деревни
И пребольшие елдаки.

(И.Барков, "Лука Мудищев")
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01.05.2024 13:52 Відповісти
на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
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01.05.2024 13:57 Відповісти
а мужики з бородами в спідницях не підлягають мобілізації
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01.05.2024 14:30 Відповісти
Розстріляти - такий би порядок в державі настав !!!
І Перемога була б нааабагато ближчою.
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01.05.2024 14:33 Відповісти
Нарешті! Слава Богу й Україні! Ця паскуда має довічно сидіти за гратами!
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01.05.2024 19:14 Відповісти
Замполіт Запорізький ...
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02.05.2024 09:48 Відповісти
 
 