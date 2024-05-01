СБУ повідомила про підозру митрополиту Запорізькому та Мелітопольському УПЦ МП Луці. ФОТОрепортаж

Митрополиту УПЦ МП Луці (Андрій Коваленко в миру), який провокував релігійну ненависть, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

В СБУ нагадали, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього було запроваджено персональні санкції.

Раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки.

Діяльність УПЦ МП та підозри клірикам

Працівники СБУ в квітні 2024 року повідомили про підозру заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколі Данилевичу.

Також було взято під варту настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України.

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