Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ
Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду.
У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.
Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.
"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", - розповіли представники Верховного Суду.
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хочу сказати люди і попи відрізнялися від Київської , прямо пахло московією в повітрі і було видно що це інша нація абсолютно інвазивна
Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников. Из-за низкой посещаемости церквей, им, бедным, не хватает на горючее для мерседесов.