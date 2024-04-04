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Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ

церква

Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду.

У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", - розповіли представники Верховного Суду.

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Автор: 

Верховний Суд (1187) УПЦ МП (1205) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+15
Гнати упц фсб з України сцяними тряпками. Вони бач "свящєнную вайну" нам об'явили,підари.
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04.04.2024 07:28
+10
Гнати треба разом з нашими фсбешними суддями, які януковича проголосили легітимним перед вторгненням.
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04.04.2024 07:50
+4
Згоден, вірне рішення. А тих попів з МП, хто не згоден треба переводити після арешту в обмінний фонд і міняти їх на наших хлопців які в полоні.
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04.04.2024 07:52
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Гнати упц фсб з України сцяними тряпками. Вони бач "свящєнную вайну" нам об'явили,підари.
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04.04.2024 07:28 Відповісти
Гнати треба разом з нашими фсбешними суддями, які януковича проголосили легітимним перед вторгненням.
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04.04.2024 07:50 Відповісти
ТАК ЛАВРУ ПЕЧЕРСКУЮ ПЕРЕВЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ В ПЦУ ИЛИ НЕТ !!!???
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04.04.2024 07:34 Відповісти
Лавру нікуди не переводили, кацапам давали її в користування от вони і верещали, що Лавра мацкальського пархата, а зараз їх вигнали ніби зовсім, щось віддали ПЦУ.
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04.04.2024 07:47 Відповісти
Мені цікаво - а хто був позивачем по справі? Сам піп чи хтось з громади? Якщо піп - то він не має права цього робить! Бо хоч його й призначають у митрополії але саме громада вирішує чи приймає вона цю людину "духовним пастирем" над собою (У Нечуя Левицького є хороша повість з цього приводу - "Старосвітські батюшки та матушки" Та громада "гопки стала" і не прийняла присланого попа - Балабуху І добилася призначення свого ставленика) Якщо ж хтось з громади - то це вже внутрішня справа громади - хай між собою розбираються - бо церква відділена від держави Якщо вони в своїх релігійних справах звертаються до державних органів - значть визнають верховенство держави над собою Так чого ж вони податки не платять?
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04.04.2024 07:47 Відповісти
Церковна громада, до того ж, є по суті громадською організацією, а тому, ця справа взагалі не підпадає під юрисдикцію суду, бо в Україні рішення громадських організацій не підлягають оскарженню в судовому порядку
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04.04.2024 08:52 Відповісти
Згоден, вірне рішення. А тих попів з МП, хто не згоден треба переводити після арешту в обмінний фонд і міняти їх на наших хлопців які в полоні.
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04.04.2024 07:52 Відповісти
Люди перешли от одной церкви в другую. Причем тут суд вообще??? Бред.
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04.04.2024 07:59 Відповісти
тому що, судячи з усього, мацковіцькі фсб/кгб попи-3,14дераси та/або їх прихильники з села подали до суду ...
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04.04.2024 08:11 Відповісти
Суд должен был послать их к русскому кораблю. Он не должен такие дела рассматривать.
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04.04.2024 08:13 Відповісти
"Юрцю"! А ти взагалі-то читаєш , коли за щось ставиш "лайки"? Бо я трішки раніше написав те саме , що й ти (тільки більш розлого) А ти схвалив своїм "лайком" "мурло" , що за це на мене "лайном хлюпнуло"... То виходить - ти тепер сам повинен порцію того ж лайна на себе прийнять?
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04.04.2024 09:36 Відповісти
Колись в матері міст Русі ще в 2016-2017 роках проводили хресну ходу московська церква а на наступний день Київська...
хочу сказати люди і попи відрізнялися від Київської , прямо пахло московією в повітрі і було видно що це інша нація абсолютно інвазивна
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04.04.2024 08:29 Відповісти
Пля, якій вам ще "суд" потрібен...
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04.04.2024 09:23 Відповісти
Або про заборону діяльності УПЦ в Україні, або про незаконність вітчуження у неї Печерської Лаври. Хай вже вирішать, врешті-решт труси одягати чи хрест знімати!!!
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04.04.2024 09:27 Відповісти
"Суди" заради "судів", апеляції заради апеляцій, аби тільки ФСБ в Україні не втрачало свої позиції.
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04.04.2024 09:53 Відповісти
Не зрозумів, у нас селяни - кріпаки, прікріплені до єпархій, чи все ж справа була про перехід нерухомого майна УПЦ до власності ПЦУ?
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04.04.2024 09:24 Відповісти
У московського попа відбирають "кормушку"!

Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников. Из-за низкой посещаемости церквей, им, бедным, не хватает на горючее для мерседесов.
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04.04.2024 09:39 Відповісти
По селах у батюшок на запчастини до велосипедів не вистачає
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04.04.2024 10:04 Відповісти
Ну - не знаю! Колись купляв у попа сир і сметану (він продає раз у тиждень з "Фольксвагена" у сусідньому дворі) Більш не купуватиму - гірке!
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04.04.2024 10:12 Відповісти
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04.04.2024 10:06 Відповісти
 
 