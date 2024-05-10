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Зеленский провел встречу с представителями ПЦУ и УГКЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

"Каждый день мы живем, боремся, побеждаем и теряем. Поэтому хотел бы вас поздравить с днем, которого ждут украинцы и который содержит очень теплый момент. И таких моментов в жизни, к сожалению, не так много. Пасху по-разному, но празднуют на фронте, в городах, вдоль границ", - сказал Зеленский.

Предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркнул, что победить оккупантов можно только в единстве.

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Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

В то же время глава УГКЦ Святослав отметил, что церкви с 2014 года, еще до принятия закона о капелланстве, поддерживают военных. И подчеркнул: украинская церковь исторически уничтожалась там, где российские колонизаторы захватывали наши земли.

Сегодня на оккупированных территориях священников УГКЦ заключают в тюрьму и преследуют.

На встрече также обсудили продвижение Украинской формулы мира среди представителей религиозного сообщества, а также расширение работы капелланов и методы борьбы с нарративами, которые продвигает российская пропаганда.

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Зеленський зустрівся із представниками ПЦУ та УГКЦ

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) УГКЦ (243) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+15
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10.05.2024 15:42
+9
На зустрічі обговорили отримання Термоса від ЗЕ вилупкв
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10.05.2024 15:39
+3
За Харківщину думай, воно з попами теревенить. Знайшов час.
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10.05.2024 15:54
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На зустрічі обговорили отримання Термоса від ЗЕ вилупкв
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10.05.2024 15:39 Ответить
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10.05.2024 15:42 Ответить
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10.05.2024 15:45 Ответить
За Харківщину думай, воно з попами теревенить. Знайшов час.
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10.05.2024 15:54 Ответить
А він видно кругом встигає. Ще й в тетріс...
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10.05.2024 16:07 Ответить
А чо не під...бнув попів з "термосом"?
Ото сміху було б!
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10.05.2024 16:05 Ответить
ПЦУ... УГКЦ... Нехай готується до зустрічі з ТЦК. П'ята повістка повинна стати останньою 😂
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10.05.2024 16:23 Ответить
Перед зустріччю дві години розучував, бо щоразу виходило ПУЦ та УГАКЦ...
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10.05.2024 16:29 Ответить
Зібрав для фотосесії, результат ніякий
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10.05.2024 16:59 Ответить
най би зі шмарклею обряд екзорцизма провели
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10.05.2024 17:00 Ответить
 
 