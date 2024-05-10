Зеленский провел встречу с представителями ПЦУ и УГКЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Каждый день мы живем, боремся, побеждаем и теряем. Поэтому хотел бы вас поздравить с днем, которого ждут украинцы и который содержит очень теплый момент. И таких моментов в жизни, к сожалению, не так много. Пасху по-разному, но празднуют на фронте, в городах, вдоль границ", - сказал Зеленский.

Предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркнул, что победить оккупантов можно только в единстве.

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В то же время глава УГКЦ Святослав отметил, что церкви с 2014 года, еще до принятия закона о капелланстве, поддерживают военных. И подчеркнул: украинская церковь исторически уничтожалась там, где российские колонизаторы захватывали наши земли.

Сегодня на оккупированных территориях священников УГКЦ заключают в тюрьму и преследуют.

На встрече также обсудили продвижение Украинской формулы мира среди представителей религиозного сообщества, а также расширение работы капелланов и методы борьбы с нарративами, которые продвигает российская пропаганда.

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