Зеленский провел встречу с представителями ПЦУ и УГКЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Каждый день мы живем, боремся, побеждаем и теряем. Поэтому хотел бы вас поздравить с днем, которого ждут украинцы и который содержит очень теплый момент. И таких моментов в жизни, к сожалению, не так много. Пасху по-разному, но празднуют на фронте, в городах, вдоль границ", - сказал Зеленский.
Предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркнул, что победить оккупантов можно только в единстве.
В то же время глава УГКЦ Святослав отметил, что церкви с 2014 года, еще до принятия закона о капелланстве, поддерживают военных. И подчеркнул: украинская церковь исторически уничтожалась там, где российские колонизаторы захватывали наши земли.
Сегодня на оккупированных территориях священников УГКЦ заключают в тюрьму и преследуют.
На встрече также обсудили продвижение Украинской формулы мира среди представителей религиозного сообщества, а также расширение работы капелланов и методы борьбы с нарративами, которые продвигает российская пропаганда.
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Ото сміху було б!