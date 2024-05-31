Храм Нерукотворного Образа Ісуса Христа на Черкащині перейшов до ПЦУ, відбулося перше богослужіння. ФОТО

У Храмі Нерукотворного Образа Ісуса Христа в Корсуні-Шевченківському сьогодні, 31 травня, відбулося перше богослужіння українською мовою.

Зранку у церкві, яка належала до московського патріархату, провели богослужіння священник ПЦУ отець Ростислав Било, священники з Богуслава, Миронівки та деяких сіл громади, повідомляє Цензор. НЕТ.

Скрин трансляції зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці





Скрин зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці





Скрин зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці

На дзвіниці прапор України.

Фотоскрин зі сторінки Галини Добровольської

Біля храму охороняли порядок правоохоронці.

Невелика кількість представників парафіян і священники МП, незгодні з переходом, проводили молебень за межами церкви і виказували готовність судитися з таким рішенням громади.

Як розповіли Цензор.НЕТ голова ГО "Спілка ветеранів АТО Корсунщини" Іван Журавльов і волонтер Олег Касяненко, відбулася історична справедливість, коли українці матимуть змогу відвідувати богослужіння українською мовою у храмі ПЦУ. Адже чимало людей говорять, що хотіли б відвідувати цей храм, який зручно розташований, але не можуть, через його приналежність до московського патріархату. Священники, які раніше служили у цій церкві, категорично відмовилися від переходу до ПЦУ.

У липні 2023 року мешканці Корсунь-Шевченківської громади одноголосно проголосували за перехід храму Нерукотворного образу Ісуса Христа з-під юрисдикції московського патріархату до Православної церкви України.

Містяни тоді також проголосували за звернення до міської ради і до депутатів парламенту з вимогою заборонити діяльність московського патріархату (фактично філії РПЦ в Україні) на території громади та всієї України, котра є інструментом кремлівської гібридної війни проти України.

За даними на лютий 2024 року, 69 релігійних переходів з Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України зафіксовано на Черкащині. у Черкаській області зареєстровано 1430 релігійних громад різних конфесій. Із них: 490 – Українська православна церква (МП), 345 – Православна церква України, 328 – протестанти.