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Храм Нерукотворного Образа Ісуса Христа на Черкащині перейшов до ПЦУ, відбулося перше богослужіння. ФОТО

У Храмі Нерукотворного Образа Ісуса Христа в Корсуні-Шевченківському сьогодні, 31 травня, відбулося перше богослужіння українською мовою.

Зранку у церкві, яка належала до московського патріархату, провели богослужіння священник ПЦУ отець Ростислав Било, священники з Богуслава, Миронівки та деяких сіл громади, повідомляє Цензор. НЕТ.

Корсунь пцу

 Скрин трансляції зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці


Корсунь пцу

Скрин зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці


Корсунь пцу

Скрин зі сторінки Олега Касяненка у фейсбуці

На дзвіниці прапор України.

церква,корсунь

 Фотоскрин зі сторінки Галини Добровольської

Біля храму охороняли порядок правоохоронці.

пцу,корсунь

Невелика кількість представників парафіян і священники МП, незгодні з переходом, проводили  молебень за межами церкви і виказували готовність судитися з таким рішенням громади.

пцу,корсунь

Як розповіли Цензор.НЕТ голова ГО "Спілка ветеранів АТО Корсунщини" Іван Журавльов і волонтер Олег Касяненко, відбулася історична справедливість, коли українці матимуть змогу відвідувати богослужіння українською мовою у храмі ПЦУ. Адже чимало людей говорять, що  хотіли б відвідувати цей храм, який зручно розташований, але не можуть, через його приналежність до московського патріархату. Священники, які раніше служили у цій церкві, категорично відмовилися від переходу до ПЦУ.

У липні 2023 року мешканці Корсунь-Шевченківської громади одноголосно проголосували за перехід храму Нерукотворного образу Ісуса Христа з-під юрисдикції московського патріархату до Православної церкви України.

Містяни тоді також проголосували за звернення до міської ради і до депутатів парламенту з вимогою заборонити діяльність московського патріархату (фактично філії РПЦ в Україні) на території громади та всієї України, котра є інструментом кремлівської гібридної війни проти України.

За даними на лютий 2024 року, 69 релігійних переходів з Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України зафіксовано на Черкащині. у Черкаській області зареєстровано 1430 релігійних громад різних конфесій. Із них: 490 – Українська православна церква (МП), 345 – Православна церква України, 328 – протестанти.

Автор: 

церква (699) ПЦУ (793)


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Навіщо писати: "490 - Українська православна церква"? Навіщо порушувати закон? Навіщо підігрувати х*йлостану??? По закону це = "РПЦвУ (фсб)". Так і треба писати.
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31.05.2024 13:14 Відповісти
Це дійсно підігрування ворогу, причому навмисне, бо не кожен громадянин буде розбиратися УПЦ чи ПЦУ, а МП взагалі рідко додають до УПЦ. Отакі маємо ЗМІ - шльондри зелені. Нормальних можна на пальцях перерахувати.
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31.05.2024 13:50 Відповісти
очистився від погані
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31.05.2024 13:16 Відповісти
Але цієї погані ще дуже багато.
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31.05.2024 13:31 Відповісти
І слава Богу! Смердючий рускій мір зменшився ще на один осередок.
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31.05.2024 13:42 Відповісти
Діяльність РПЦ завдає Україні величезної шкоди. Всі без винятку попи цієї секти служать інтересам ***** і переважна більшість з них є агентами феесбе. Цю секту "слуги народу" "чомусь" ніяк не наважуються заборонити і депортувати попів в *********. "Церква" це бізнес. Бізнес це гроші. До війни (2014) РПЦ "заробляла" на "хохлах" 5 мільярдів баксів в рік. З початку війни веде активну антиукраїнську діяльність і закликає до припинення спротиву окупантам та сприянню ворожій армії. Жодної копійки на ЗСУ, на допомогу жертвам війни, пораненим бійцям РПЦ не надала. Це відверто ворожа організація. Кацап Єрмак - агент феесбе - який де факто узурпував владу у блазня Зєлєнського, сприяє ворожій секті. Офіс "президента" та "слуги в ВР" хором блокують рішення про заборону деструктивної секти в Україні. Українці! Беріть рішення в свої руки! Бийте кацапських попів. Нищіть їх майно. Відмовляйте їм в послугах, не продавайте їм нічого і не розмовляйте з ними взагалі - дивіться як через скло. Кацапські попи це вороги які складають списки патріотів України на знищення. Припиніть спілкуватися з прихожанами кацапької секти - всі вони використовуються кацапськими попами на шкоду Україні. Там де шабаш кацапських сектантів не буде слави Україні!
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31.05.2024 13:44 Відповісти
Йшов 11 рік війни...
А скільки ще дурних українчиків цілують хрести попів московького патріархату?
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31.05.2024 13:58 Відповісти
Релігія-опіум для народу
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31.05.2024 14:26 Відповісти
сказав сатаніст члєнін. бо аби народ інфікувати своїми сатанинськими ідеями, треба спочатку його позбавити християнської моралі.
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31.05.2024 15:34 Відповісти
 
 