Храм Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Черкасской области перешел в ПЦУ, состоялось первое богослужение. ФОТО

В Храме Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Корсуне-Шевченковском сегодня, 31 мая, состоялось первое богослужение на украинском языке.

Утром в церкви, которая принадлежала московскому патриархату, провели богослужение священник ПЦУ отец Ростислав Было, священники из Богуслава, Мироновки, и некоторых сел громады.

Скрин трансляции со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке





Скрин со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке





Скрин со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке

На колокольне флаг Украины.

Фото-скрин со страницы Галины Добровольской

Возле храма охраняли порядок правоохранители.

Небольшое количество представителей прихожан и священники МП, несогласные с переходом, проводили молебен за пределами церкви и выражали готовность судиться с таким решением громады.

Как рассказали Цензор. НЕТ председатель ОО "Союз ветеранов АТО Корсунщины" Иван Журавлев и волонтер Олег Касяненко, произошла историческая справедливость, когда украинцы смогут посещать богослужения на украинском языке в храме ПЦУ. Ведь многие говорят, что хотели бы посещать этот храм, который удобно расположен, но не могут, из-за его принадлежности к московскому патриархату. Священники, которые ранее служили в этой церкви, категорически отказались от перехода в ПЦУ.

В июле 2023 года жители Корсунь-Шевченковской громады единогласно проголосовали за переход храма Нерукотворного образа Иисуса Христа из-под юрисдикции московского патриархата в Православную церковь Украины.

Горожане тогда также проголосовали за обращение в городской совет и к депутатам парламента с требованием запретить деятельность московского патриархата (фактически филиала РПЦ в Украине) на территории громады и всей Украины, который является инструментом кремлевской гибридной войны против Украины.

По данным на февраль 2024 года 69 религиозных переходов из Украинской православной церкви московского патриархата в Православную церковь Украины зафиксировано на Черкасчине. В Черкасской области зарегистрировано 1430 религиозных общин разных конфессий. Из них: 490 - Украинская православная церковь (МП), 345 - Православная церковь Украины, 328 - протестанты.