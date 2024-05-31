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Храм Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Черкасской области перешел в ПЦУ, состоялось первое богослужение. ФОТО

В Храме Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Корсуне-Шевченковском сегодня, 31 мая, состоялось первое богослужение на украинском языке.

Утром в церкви, которая принадлежала московскому патриархату, провели богослужение священник ПЦУ отец Ростислав Было, священники из Богуслава, Мироновки, и некоторых сел громады.

Корсунь пцу

Скрин трансляции со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке


Корсунь пцу

Скрин со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке


Корсунь пцу

Скрин со страницы Олега Касяненко в Фейсбуке

На колокольне флаг Украины.

церква,корсунь

Фото-скрин со страницы Галины Добровольской

Возле храма охраняли порядок правоохранители.

пцу,корсунь

Небольшое количество представителей прихожан и священники МП, несогласные с переходом, проводили молебен за пределами церкви и выражали готовность судиться с таким решением громады.

пцу,корсунь

Как рассказали Цензор. НЕТ председатель ОО "Союз ветеранов АТО Корсунщины" Иван Журавлев и волонтер Олег Касяненко, произошла историческая справедливость, когда украинцы смогут посещать богослужения на украинском языке в храме ПЦУ. Ведь многие говорят, что хотели бы посещать этот храм, который удобно расположен, но не могут, из-за его принадлежности к московскому патриархату. Священники, которые ранее служили в этой церкви, категорически отказались от перехода в ПЦУ.

В июле 2023 года жители Корсунь-Шевченковской громады единогласно проголосовали за переход храма Нерукотворного образа Иисуса Христа из-под юрисдикции московского патриархата в Православную церковь Украины.

Горожане тогда также проголосовали за обращение в городской совет и к депутатам парламента с требованием запретить деятельность московского патриархата (фактически филиала РПЦ в Украине) на территории громады и всей Украины, который является инструментом кремлевской гибридной войны против Украины.

По данным на февраль 2024 года 69 религиозных переходов из Украинской православной церкви московского патриархата в Православную церковь Украины зафиксировано на Черкасчине. В Черкасской области зарегистрировано 1430 религиозных общин разных конфессий. Из них: 490 - Украинская православная церковь (МП), 345 - Православная церковь Украины, 328 - протестанты.

Автор: 

церковь (1323) ПЦУ (788)


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Навіщо писати: "490 - Українська православна церква"? Навіщо порушувати закон? Навіщо підігрувати х*йлостану??? По закону це = "РПЦвУ (фсб)". Так і треба писати.
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31.05.2024 13:14 Ответить
Це дійсно підігрування ворогу, причому навмисне, бо не кожен громадянин буде розбиратися УПЦ чи ПЦУ, а МП взагалі рідко додають до УПЦ. Отакі маємо ЗМІ - шльондри зелені. Нормальних можна на пальцях перерахувати.
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31.05.2024 13:50 Ответить
очистився від погані
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31.05.2024 13:16 Ответить
Але цієї погані ще дуже багато.
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31.05.2024 13:31 Ответить
І слава Богу! Смердючий рускій мір зменшився ще на один осередок.
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31.05.2024 13:42 Ответить
Діяльність РПЦ завдає Україні величезної шкоди. Всі без винятку попи цієї секти служать інтересам ***** і переважна більшість з них є агентами феесбе. Цю секту "слуги народу" "чомусь" ніяк не наважуються заборонити і депортувати попів в *********. "Церква" це бізнес. Бізнес це гроші. До війни (2014) РПЦ "заробляла" на "хохлах" 5 мільярдів баксів в рік. З початку війни веде активну антиукраїнську діяльність і закликає до припинення спротиву окупантам та сприянню ворожій армії. Жодної копійки на ЗСУ, на допомогу жертвам війни, пораненим бійцям РПЦ не надала. Це відверто ворожа організація. Кацап Єрмак - агент феесбе - який де факто узурпував владу у блазня Зєлєнського, сприяє ворожій секті. Офіс "президента" та "слуги в ВР" хором блокують рішення про заборону деструктивної секти в Україні. Українці! Беріть рішення в свої руки! Бийте кацапських попів. Нищіть їх майно. Відмовляйте їм в послугах, не продавайте їм нічого і не розмовляйте з ними взагалі - дивіться як через скло. Кацапські попи це вороги які складають списки патріотів України на знищення. Припиніть спілкуватися з прихожанами кацапької секти - всі вони використовуються кацапськими попами на шкоду Україні. Там де шабаш кацапських сектантів не буде слави Україні!
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31.05.2024 13:44 Ответить
Йшов 11 рік війни...
А скільки ще дурних українчиків цілують хрести попів московького патріархату?
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31.05.2024 13:58 Ответить
Релігія-опіум для народу
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31.05.2024 14:26 Ответить
сказав сатаніст члєнін. бо аби народ інфікувати своїми сатанинськими ідеями, треба спочатку його позбавити християнської моралі.
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31.05.2024 15:34 Ответить
 
 